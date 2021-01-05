Володимир Остапчук з дружиною переїжджає в нову квартиру через колишню ведучого

Популярний ведучий і шоумен Володимир Остапчук та його нова дружина Христина вирішили новий рік почати зі змін. Незабаром пара буде жити в новій квартирі, оскільки квартира, яку вони орендують зараз занадто велика для них.

Спочатку вони вибрали таку велику квартиру, тому що думали, що в ній часто будуть перебувати діти Володимира, але колишня дружина шоумена Олена Войченко пускає дітей до батька дуже рідко. Про це Христина розповіла у своїх Instagram-stories.

Скріншот з Instagram

Саме з цієї причини пара вирішила зняти житло меншої площі. Але за словами Христини, там є місце для всього. У мережі фолловери дівчину запитали, чому вони з Володимиром не придбають своє житло, а знімають. Вона відповіла, що вони планують купити квартиру в майбутньому, а поки збирають гроші.

Також дописувачі поцікавилися, чому пара не живе у квартирі Христини, на що вона відповіла, що її квартира занадто маленька для них.

"Вона маленька для нас. Речей у нас досить багато! Ну і якось в моїй голові - чоловік приводить у свій дім, а не жінка у свій. Ну хіба тільки в екстрених ситуаціях. Якщо грошей не буде (не дай Бог), підемо тулитися в мою! Не пропадемо!" - заявила Христина.

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