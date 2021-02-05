Владна і впевнена в собі: Санта Дімопулос зізналася, чому вибирає червоний колір для одягу

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, здається, з одного відпочинку летить на інший: Дубай, Мальдіви, де тільки знаменитість не "вигулює" свої купальники.

Дівчата, які фолловерят зірку, постійно запитують у Санти, якого бренду та або інша річ. Але бренди не всім по кишені, а ось запам'ятати модель не завадить: твп-3 купальника Санти, які прикрасять будь-яку фігуру.

Виявляється, улюблений колір не тільки купальника, але і взагалі одягу у Дімопулос - червоний.

"З недавнього часу я відчуваю любов до червоного. Психологи кажуть, цей колір воліють владні, активні, упевнені в собі люди з сильною енергетикою, сміливістю і жагою до життя. Повністю погоджуся", - написала Дімопулос і запостила фото у червоному купальнику.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Шанувальники у відповідь на слова Санти стали ділитися своїми улюбленими колірними перевагами:

Теж, доречі, раніше почувала себе не комфортно в червоному - а зараз чим далі - тим більше у мене його

Амазонка. Войовниця. Красуня

Ти в червоному особливо прекрасна!

Напомним, Санта дала прості, але важливі поради, як подорожувати з дітьми: годтоби дорога в радість.