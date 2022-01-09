Я закохалася: схудла Зарицька вразила несподіваним зізнанням у Грузії

Фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька продовжує захоплювати шанувальників стрункою фігурою - завдяки "Танцям з зірками" вона скинула 20 кілограмів і підтримує хорошу форму. Зараз артистка відпочиває в Грузії, де похвалилася атмосферними фото і зробила несподіване зізнання.

Так, Саша позувала в стильному бежевому плащі і сонцезахисних окулярах на тлі насичено-синьої двері. Волосся вона залишила розпущеним і загадково посміхається на камеру.

Також співачка зробила оригінальне селфі в вінтажному дзеркальці, продемонструвавши салатовий манікюр і значне кільце на пальці.

"Тбілісі: день 3.... І, я, здається, закохалася", - зізналася Зарицька.

Фолловери засипали Олександру компліментами в коментарях, захоплюючись її красою і фігурою.

Як же схудла

Ого, ти так схудла

Як гарно

Краса неймовірна

А яка Сашенька гарнюня, молодчинка наша

Неймовірно

Красуня

Яке шикарне фото. І ці сині двері просто супер

Дійсно схудла. Наче не Саша взагалі

У-у-у! Який зухвалий погляд!

Ви Супер

Просто молодець!!! Тримаєш форму після Танців

Красуня! Так тримати!

Раніше артистка показала ще кілька фото з прогулянок по мальовничому Тбілісі.

Олександра Зарицька зачарувала атмосферними кадрами з прогулянок по Тбілісі (фото: instagram.com/kazka.band)