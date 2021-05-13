Втручання радикальне: хірург розсекретив, яку пластику робила Рене Зеллвегер

В ефірі каналу "Україна" експерт розповів, що саме, на його думку, актриса зробила зі своєю зовнішністю.

Експерт зазначив, що в 2014 році зовнішність актриси Рене Зеллвегер різко змінилася, але зірка заперечує будь-які хірургічні втручання. Фахівець порівняв фото артистки. Перше - де їй було 35 років.

Голлівудська актриса Рене Зеллвегер (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

На думку пластичного хірурга Андрія Якобчука, вже тоді вона полюбила уколи краси. Однак фото останніх років дуже засмутило експерта.

"Якість шкіри критично погіршилася. Це, безумовно, пов'язано з перепадами ваги, які вона мала під час зйомок. Адже паралельно з роллю пампушки Бріджит Джонс, вона знімалася в декількох проектах, для яких їй доводилося сильно схуднути, а потім знову набрати вагу. Це той негативний ефект, який в рази погіршує якість шкіри. Шкіра - це найбільший орган нашого тіла, і він перш за все реагує на це. Стрес призводить до того, що клітини не відновлюються і з'являється більше зморшок", - пояснює пластичний хірург.

На думку хірурга, у актриси безліч операцій (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Крім того, експерт припустив, на які саме радикальні зміни зважилася Рене Зельвегер.

"Перше, що кидається в очі - щоки, вони стали більш запалі. А в середній зоні щоки є жирова грудочка Біша. Такі у немовлят, а коли людина росте - зникає. Тому хірурги почали експериментувати і зрозуміли - за допомогою цього можна зробити обличчя більш витонченим і молодим. Але це не завжди правильно. Тому перше, що їй запропонували - видалити ці грудочки", - розповів Андрій Якобчук.

Друге, за словами хірурга, це блефаропластика, адже якщо порівняти фото, побачимо, лінія верхньої вії стала більш жорсткою, тобто зайва шкіра була видалена. Крім того, кут нижньої щелепи став більш окресленим - за рахунок переміщення м'яких тканин і шкіри.

Також, за словами експерта, актриса зробила кругову підтяжку обличчя. А це говорить про те, що втручання у вигляд зірки було радикальне.

Пластичний хірург підсумував, що якщо актриса не змінить тактику і не звернеться до "правильного" фахівця, то через 10 років її можуть не впізнати фанати.