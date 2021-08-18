Знову разом? Олександр Еллерт привітав Ксенію Мішину з річницею романтичним відео
Зовсім недавно перша українська "Холостячка", актриса Ксенія Мішина, і її обранець, гуморист Олександр Еллерт, оголосили про своє розставання. Однак нова публікація чоловіка в мережі викликала бурхливу реакцію у шанувальників, а також надію на те, що пара знову разом або ж на шляху до примирення.
У своєму Instagram Еллерт розмістив романтичне відео з Мішиною і ніжно привітав її з річницею.
У ролику можна побачити зворушливі, пристрасні і смішні спільні моменти Ксенії та Олександра.
Вельми символічна також і музика, на яку наклав відео Олександр. Це трек переможців Євробачення 2021, групи Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу бути твоїм рабом").
"З річницею, кохана!" - написав комік під відео.
Публікація викликала небувалий ажіотаж серед підписників Еллерта, які тут же залишили сотні коментарів. Одні вимагають пояснень і не розуміють, що відбувається, інші ж вирішили, що пара знову разом і засипали їх привітаннями.
- Щас ось взагалі нічого не зрозуміла
- Чого? Вибачте мене, але я одна нічого не розумію?
- Народ вимагає пояснень
- В сенсі? А що відбувається?
- Стопе, ви не розлучилися?
- Моя перша реакція це шок
- Ми сумували за вашою скаженою парочкою
- Я знала що ви прикальнулись!!! Вітаю вас
- Ура!!! А я знала і відчувала!.. ну вистачить вже шифруватися! З усіма нами буває таке адже. Намистинки наші
- Відео агонь. Дуже класне. Дивлюся з посмішкою
- Вітаю, помиріться ви вже
- Я так і знала що ви разом. Ви Ідеальна пара, тільки через вашу пару я вірю в любов
До слова, Мішина в сторіс свого аккаунта виклала відео з величезним букетом троянд, запропонувавши вгадати, від кого вони. Що ж, тепер це стало дуже навіть ясно!
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина оголилася у ванній і розповіла про жіночу привабливість.