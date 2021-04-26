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Тільки разом! Джамала зворушила до сліз зізнанням чоловікові в річницю весілля, він відповів

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 12:38
Тільки разом! Джамала зворушила до сліз зізнанням чоловікові в річницю весілля, він відповів Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/s_bekir)
Автор: Lite

Джамала і її чоловік Бекір Сулейманов - щасливі батьки двох чарівних хлопчиків: Емір-Рахмана і Селім Гірая. До слова, молодший синок пари нещодавно відсвяткував 10 місяців від дня народження. Тепер у зірковій родині ще один вагомий привід для раості - річниця весілля Джамали та її коханого!

На сторінці в Instagram вона опублікувала відеонарізку з пам'ятних кадрів, на яких відображені найбільш зворушливі моменти сімейного життя.

Джамала і Сеїт-Бекір цього року відзначають 4 річницю або лляне весілля. Співачка ретельно відібрала найбільш атмосферні фото і відео з сімейного архіву і змонтувала з них імпровізований кліп під пісню з нового альбому "Ми". Ніжна композиція-зізнання стала ідеальним доповненням до відеопривітання для коханого чоловіка зірки!

В якості підпису вона використовувала куплет з треку.

"З тобою в мене виходять найкращі фото,
З тобою в нас найкращі подорожі,
З тобою в нас найкращі діти!
Ми — птахи, які не хочуть самоти.
Тільки разом!
Ми", - підписала романтичний ролик Джамала.

Сеїт-Бекір відповів дружині на своїй сторінці у фотоблозі. Він поділився ніжним портретним фото з коханою. "Кращі 4. І ще більше попереду", - пообіцяв щасливий чоловік і батько.

Тільки разом! Джамала зворушила до сліз зізнанням чоловікові в річницю весілля, він відповів

Джамала з чоловіком святкують лляне весілля (фото: instagram.com/s_bekir)

Шанувальники пари і їх підписники стали вітати закоханих і залишати для них найтепліші слова і побажання.

Нагадаємо, що раніше Джамала під час відпочинку в Єгипті влаштувала спокусливі танці на камеру.

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