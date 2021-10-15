Знову разом: Еллерт підкорив Мішину романтичним сюрпризом

Сценарист студії " Квартал 95 "Олександр Еллерт і актриса і головна героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина в липні оголосили про розрив відносин. З тих пір парочка зберігала мовчання або ж давала неоднозначні відповіді на питання про те, чи помирилися вони. При цьому шанувальники періодично "засікали" їх на одних і тих же заходах. Мабуть, шоумен втомився від постійних питань і однозначно дав зрозуміти - вони з коханою знову разом.

Еллерт влаштував для Мішиної романтичний сюрприз, який показав у розділі сторіс свого Instagram , так само як і реакцію дівчини.

Олександр виконав мрію Ксенії, про яку вона говорила ще на "Холостячці". Тоді актриса зізналася, що хотіла б, щоб для неї зі свічок був викладений напис, який буде видно з якогось балкона. У проекті чоловік цього не зробив, проте зараз вирішив виправити ситуацію, а замість балкона вибрав вертоліт.

Еллерт запросив дівчину політати ввечері над Києвом на вертольоті. Причому Мішина думала, що вони беруть участь в рекламі. А коли вони піднялися, її чекав сюрприз у вигляді напису зі свічок "Люблю тебе, Ксю", викладений на вертолітному майданчику.

Звичайно ж, вона не змогла залишитися байдужою до такого чудового подарунка. Гуморист також зняв, як Ксенія бігає між вогнів з букетом квітів.

"Це все моє. Люблю тебе, Ксю! Це все для мене... це так красиво", - сказала задоволена артистка.

"Потім була тонна радості. І все! Тому більше не придумуйте! А ще ми вирішили, що в майбутньому спільних сторіс буде шалено мало. Всім любові", - повідомив Еллерт і підтвердив примирення з коханою.