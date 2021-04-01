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Разом регочемо до сліз: Ребрик з чоловіком і доньками в сонячних аутфітах влаштувала круті танці

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 15:52
Разом регочемо до сліз: Ребрик з чоловіком і доньками в сонячних аутфітах влаштувала круті танці Лілія Ребрик з чоловіком і доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною звикла весело проводити сімейне дозвілля. "Дика сімейка" не дає занудьгувати і своїм численним шанувальникам – вони постійно розважають їх кумедними роликами, романтичними замальовками з життя і мотивуючими постами в соцмережі. Так, 1 квітня, в День сміху, Лілія показала родинний танець із саміми близькими, який зарядив позитивом не лише героїв відео, але і їх пеідписників.

На сторінці в Instagram ведуча опублікувала ролик з веселим танцем сімейного підряду в схожих вбраннях – мама, тато і дочки одягли яскраво-жовті куртки, а дівчатка доповнили сонячні аутфіти фатиновими спідничкам-пачками.

В кінці відео Лілія та Андрій влаштували пристрасний і завзятий дуетний батл.

"Смійтеся більше, всім серцем, щиро і дзвінко! Сміх об'єднує людей, зближує, робить їх добрішими, а життя не нудним! Я правда думаю, що сміх продовжує життя. Скільки разів сама собі доводила: сміхотерапія - найкращі ліки від смутку в серці! Люблю, коли сміються діти, обожнюю, коли ми разом до сліз регочемо. Та що вже там - люблю навіть коли вони просто посміхаються Люблю людей з гумором, тільки терпіти не можу дурні, вульгарні жарти! З днем сміху вас! Нехай поруч з вами він завжди буде щирим і тільки посмішок вам, а не усмішок", - підписала позитивний відеоролик ведуча.

Шанувальники в черговий раз скупали "дику сімейку" в компліментах і були вражені тим, як легко і зі смаком вони вміють радіти життю у всіх її проявах.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик надихнула шанувальників яскравими і позитивним сімейними фото з чоловіком і доньками та розсекретила свої плани на весну.

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