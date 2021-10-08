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Знову разом? Інсайдер розповів про возз'єднання Кім Кардашьян і Каньє Уеста

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П'ятниця 08 жовтня 2021 18:33
Знову разом? Інсайдер розповів про возз'єднання Кім Кардашьян і Каньє Уеста Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян готується до нового важливого проекту: вона стала ведучою відомого американського шоу Saturday Night Live, яке транслюється на каналі NBC.

У своєму блозі теледіва опублікувала серію фото з підготовки до нього, показавши свій оригінальний образ.

Кім одягла на запис облягаючий чорний комбінезон, високі рукавички і ботильйони на підборах. Зверху на спокусливий одяг вона накинула сріблясту сітку, зроблену з ланцюгів. Завершили вбрання вузькі сонцезахисні окуляри. Зірці зробили макіяж з накладними віями і гладку укладку. Виглядала Кім стильно і зухвало. Фанати, як завжди, оцінили образ зірки на вищий бал, засипавши її похвалами. Вони зізнаються, що неймовірно схвильовані очікуванням програми з її участю.

До слова, допомагає Кім готуватися до її дебюту не хто інший, як колишній чоловік. Щоб підготувати екс-дружину до нової ролі, Каньє Уест прилетів до Нью-Йорка. За словами інсайдера, він тренує виступ Кардашьян, дає їй поради з приводу монологу і костюмів. І буквально не відходить від неї. Розлучення пари на даний момент відкладене, так що у фанатів з'явилася надія на примирення. Тим більше що недавно екс-подружжя помітили за спільною вечерею.

Знову разом? Інсайдер розповів про возз'єднання Кім Кардашьян і Каньє УестаЗнову разом? Інсайдер розповів про возз'єднання Кім Кардашьян і Каньє УестаКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім розговорилася про свою бурхливу юність. Зірка зізналася, що часто здійснювала вчинки, про які зараз шкодує.

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