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Знову разом? Ірина Шейк і Бредлі Купер знову змусили говорити про своє возз'єднання (фото)

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Вівторок 30 листопада 2021 12:15
Знову разом? Ірина Шейк і Бредлі Купер знову змусили говорити про своє возз'єднання (фото) Ірина Шейк і Бредлі Купер (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Ірина Шейк і Бредлі Купер розійшлися влітку 2019 року. Екс-закохані не коментували те, що відбувається, тому головною причиною їх розриву вважали Леді Гагу. У той час співачка знімалася з Купером у фільмі "Зірка народилася". Згодом стало ясно, що романтичні стосунки їх пов'язували тільки на екрані. Втім, пізніше Ірина зізналася, що з Бредлі вони залишилися також лише друзями і домовилися про спільну опіку над дочкою.

З тих пір Шейк підозрювали в декількох романах з відомими чоловіками, включаючи екс-чоловіка Кім Кардашьян Каньє Уеста. Однак сама вона їх спростувала, сказавши, що в її особистому житті "постійно щось відбувається" і не варто її "зводити" з усіма підряд. Бредлі ж жодного разу не засвітився з новою дівчиною.

І ось влітку цього року пара стала все частіше з'являтися разом в об'єктивах папараці. Батьки гуляють з дочкою Леєю, але при цьому виглядають такими щасливими, що громадськість вже чекає новини про їх возз'єднання. Кажуть, Бредлі Купер навіть планує відвідати премію "Оскар" з екс-коханою.

Підтвердженням цим фактам стала остання спільна прогулянка пари з донькою. Ірина Шейк і Бредлі Купер буквально не приховували своїх почуттів. Переконайтеся!

Нагадаємо, Каньє Уест нещодавно висловив бажання повернути Кім Кардашьян.

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