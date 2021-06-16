Знову разом: Кайлі Дженнер вийшла в світ з коханим і трирічною дочкою

23-річна Кайлі Дженнер і 29-річний Тревіс Скотт розійшлися близько двох років тому. Але весь цей час шанувальники не переставали плекати надію на їх возз'єднання. Останнім часом пара часто з'являлася разом на публіці, підігріваючи чутки про свій відновлений роман.

І ось днями молоді батьки і зовсім вийшла в світ разом зі своєю дочкою. Фото з івенту Кайлі показала у своєму блозі .

Напередодні зоряне сімейство побувало на благодійному вечорі Parsons Benefit в Нью-Йорку. На червоній доріжці Тревіс і Кайлі поводилися, як закохані: обіймалися і цілувалися. А у своїй промові музикант, якому вручили нагороду за внесок у моду, мистецтво, підприємництво та соціальну справедливість, назвав Дженнер своєю "жіночкою".

Кайлі Дженнер знову щаслива у відносинах (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Стормі, я люблю тебе. Жіночка, і тебе я люблю!",- сказав він.

Інсайдер, який побував за лаштунками заходу, також поспішив додати: без камер і зайвих очей пара поводилася не менш трепетно. "Схоже, вони знову разом", - уклав він.