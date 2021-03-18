Разом чи ні? Алекс Родрігес вперше висловився про відносини з Дженніфер Лопес

Не так давно світ облетіла новина, що співачка Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розходяться. Пізніше поп-зірка внесла деяку ясність , заявивши, що все не так погано, вони працюють над відносинами і намагається їх врятувати. Тепер слідом за своєю коханою вирішив висловитися і бейсболіст.

45-річного нареченого 51-річної Лопес журналісти зловили по дорозі на тренування. Він вийшов з машини, коли до нього поспішила представниця преси, задавши масу питань про особисте життя: "Це правда, друзв, що ви з Дженніфер розійшлися? Вам є, що сказати про це? Ви працюєте над відносинами? Ви зараз один?".

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на межі, але надія є (фото: instagram.com/jlo)

Алекс не став відповідати на всі питання, але все ж не втримався, щоб не сказати: "Я не вільний". Але така відповідь не задовольнила журналістку, яка дочекалася, поки спортсмен вийде з тренування і знову почала допитуватись. В ході цього дійства у Алекса задзвонив телефон, і це була Дженніфер, що він підтвердив журналістам. Це дало зрозуміти, що пара, як і раніше, разом.