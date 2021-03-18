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Разом чи ні? Алекс Родрігес вперше висловився про відносини з Дженніфер Лопес

Новость на русском → США, Четвер 18 березня 2021 21:33
Разом чи ні? Алекс Родрігес вперше висловився про відносини з Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Не так давно світ облетіла новина, що співачка Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розходяться. Пізніше поп-зірка внесла деяку ясність, заявивши, що все не так погано, вони працюють над відносинами і намагається їх врятувати. Тепер слідом за своєю коханою вирішив висловитися і бейсболіст.

Алекс дав чітку картину того, що відбувається між двома нерозлучними колись знаменитостями.

45-річного нареченого 51-річної Лопес журналісти зловили по дорозі на тренування. Він вийшов з машини, коли до нього поспішила представниця преси, задавши масу питань про особисте життя: "Це правда, друзв, що ви з Дженніфер розійшлися? Вам є, що сказати про це? Ви працюєте над відносинами? Ви зараз один?".

Разом чи ні? Алекс Родрігес вперше висловився про відносини з Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес і Алекс Родрігес на межі, але надія є (фото: instagram.com/jlo)

Алекс не став відповідати на всі питання, але все ж не втримався, щоб не сказати: "Я не вільний". Але така відповідь не задовольнила журналістку, яка дочекалася, поки спортсмен вийде з тренування і знову почала допитуватись. В ході цього дійства у Алекса задзвонив телефон, і це була Дженніфер, що він підтвердив журналістам. Це дало зрозуміти, що пара, як і раніше, разом.

Нагадаємо, раніше Дженніфер засипала мережу гарячими знімками з відпочинку у Домініканській Республіці, куди вирушила без Алекса.

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