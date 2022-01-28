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Разом чи ні? Інсайдер розкрив правду про роман Бреда Пітта з Люкке Лі

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П'ятниця 28 січня 2022 11:25
Разом чи ні? Інсайдер розкрив правду про роман Бреда Пітта з Люкке Лі Бред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: RBC.UA

Бред Пітт днями знову став найбільш обговорюваною персоною в світі завдяки передбачуваному роману зі шведською співачкою Люкке Лі. З чуток, голлівудський актор і зірка сцени вже більше півроку разом. А зійшлися через близьке сусідство в Лос-Анджелесі.

Але дана інформація все ж поки на рівні чуток, герої зберігають мовчання. І інсайдери продовжують розповідати свої версії. Кілька годин тому чергове джерело донесло пресы правду про відносини двох зірок.

Персона, наближена до екс-чоловіка Анджеліни Джолі зізналася, що насправді серце голлівудського холостяка вільне. При цьому він підтвердив, що пара дійсно спілкувалася деякий час назад. Але зараз між ними немає відносин, навіть дружніх.

Разом чи ні? Інсайдер розкрив правду про роман Бреда Пітта з Люкке Лі

Пара зберігає мовчання (фото: instagram.com/lykkeli)

"Вони познайомилися досить давно, але останні пару років не спілкувалися", – пояснив інсайдер. Як видно, зірки втратили контакт з початком пандемії. Інсайдер також підкреслив, що Бред навряд чи буде зустрічатися з іншою знаменитістю.

"Я не дуже уявляю стосунки Бреда з іншою зіркою. На місці його обраниці навряд чи буде знаменита жінка", – підкреслив знайомий Пітта.

Нагадаємо, Джолі не так давно змусила говорити про роман з молодим музикантом, який він сам підтвердив.

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