Разом чи ні? Що відомо про роман Селени Гомес і Кріса Еванса
29-річна Селена Гомес і 40-річний Кріс Еванс стали однією з найбільш обговорюваних пар в шоу-бізнесі, хоча жоден з них роман так і не підтвердив. Після тривалих і не дуже вдалих відносин з Джастіном Бібером Селена вперше порадувала новинами про особисте життя. Еванс також не перебував у відносинах після чуток про роман з Лілі Джеймс.
Тому шанувальники підхопили радісну новину, вишукуючи будь-який привід викрити пару в романтичному зв'язку. Пропонуємо дізнатися, що відомо про відносини зірок на даний момент.
Про роман популярної американської співачки і Капітана Америки заговорили на початку жовтня. Від шанувальників не сховався той факт, що актор підписався на аккаунт Гомес в Instagram. Про можливі почуття між співачкою і актором говорить і той факт, що Селена не раз висловлювалася про свою симпатію до актора. "Мені подобається Кріс Еванс. Хіба він не милий? Він дуже милий", - не втрималася зірка. Пізніше знаменитостей помітили біля студії в Лос-Анджелесі, а потім - виходять з одного ресторану, але окремо.
Селена і Кріс - ідельна пара, вважають користувачі мережі (фото: instagram.com/selenagomez; instagram.com/chrisevans)
Також в мережі інтернет-детективи знайшли знімки Кріса і Селени, зроблені в один і тих же місцях. Правда, потім з'ясувалося, що час зроблених кадрів і локації все ж не збігаються.
Тим не менш, шанувальники не здаються - днями вони наші новий доказ роману пари. Один з користувачів TikTok залив відео, де Еванс грає на фортепіано. У ньому відображається якась брюнетка, яка записувала гру. "Це Селена? Хто ця брюнетка, яка знімає відео", - написав уважний фанат. Цю думку тут же підхопили інші фоловери. Але були і ті, хто засумнівався в участі Гомес в даному ролику: Селена недавно зробила коротку стрижку, а на відео дівчина з довгим волоссям.
Нагадаємо, не так давно Селена розповіла, що вона вже готова до нових відносин, і описала свого ідеального обранця так: "Мене підкуповує гарне почуття гумору, так що він повинен бути веселим. Ще мені подобаються впевнені в собі хлопці, але я не люблю зарозумілість". Що ж, Кріс ідеально вписується в цю картинку!
Раніше ми писали, що мультфільм "Lightyear" ("Базз Рятівник" в українському прокаті), який розповість передісторію персонажа з "Історії іграшок", незабаром вийде в прокат і обіцяє стати популярнішим за "Зоряні війни". Кріс Еванс озвучив у ньому головного персонажа.