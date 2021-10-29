Разом чи ні? Мішина дала чітку відповідь про стосунки з Еллертом

Перша "Холостячка", актриса Ксенія Мішина дала чітку і однозначну відповідь про стосунки з Олександром Еллертом. Ця парочка не давала нудьгувати своїм шанувальникам - вони офіційно оголосили про розставання в липні, проте після цього були неодноразово помічені на одних і тих же заходах. Після романтичного сюрпризу для коханої від гумориста в жовтні здавалося, що пара нарешті помирилася і знову разом.

У розділі Stories свого Instagram зірка "Кріпосної" відповіла фоловерам, чи перебуває у відносинах з Еллертом.

Мішина відповідала на питання, записуючи короткі відео. На питання про те, які у неї з Олександром стосунки, зірка відповіла коротко і по суті.

"Багато питань на одну і ту ж тему. Відповідаю всім: у нас немає відносин, і ми не разом", - сказала Ксенія.

Актриса також відповіла на питання, що ніколи не пробачить у відносинах.

"Зради, абьюз психологічний і фізичний. Ну і дуже важко існувати в маніпулятивних відносинах і в інфантильних", - заявила вона.

Чи був це натяк про відносини з Еллертом? Фанатам залишається тільки гадати.

Ксенія також згадала, що перед коханим чоловіком потрібно проявляти не слабкість, як вважають багато дівчат, а жіночність, адже саме на жіночу енергетику завжди звертає увагу сильна стать.

Говорячи про ідеальну сім'я, екс-"Холостячка" розповіла, що це для неї "перш за все дві людини, точніше спочатку дві людини, які прагнуть створити ідеальну сім'ю, і які разом бачать в цьому цінність".

Відзначимо, що Олександр і Ксенія відписалися один від одного в Instagram, і видалили всі спільні фотографії, за винятком кадрів з дітьми і рекламних роликів. Не залишила пара на пам'ять навіть знімки з фіналу "Холостячки".

Мішина видалила спільні фото з Еллертом зі свого аккаунта (фото: instagram.com/misha.k.ua)