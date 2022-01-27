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Разом вже півроку: Бред Пітт знайшов собі нову дівчину, і ви її точно знаєте

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Четвер 27 січня 2022 13:23
Разом вже півроку: Бред Пітт знайшов собі нову дівчину, і ви її точно знаєте Бред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: RBC.UA

Схоже, серце головного голлівудського серцеїда відтепер невільно. За запевненнями західних ЗМІ, у екс-чоловіка Анджеліни Джолі новий роман.

Причому Бред Пітт вибрав собі нову кохану з кіл знаменитостей: його нова дівчина – відома шведська співачка Люкке Лі, яка прославилася завдяки хітам як I Follow Rivers і No Rest for the Wicked.

Зближенню пари посприяло те, що особняки зірок знаходяться поруч. Співачка живе буквально в парі хвилин ходьби від Пітта в Лос-Анджелесі. А разом вони вже нібито близько півроку. У рідній країні співачки ця новина вже давно не новина.

Разом вже півроку: Бред Пітт знайшов собі нову дівчину, і ви її точно знаєте

Співачка підкорила Пітта (фото: instagram.com/lykkeli)

"Для Бреда це прекрасний збіг-кохана живе так близько, в сусідньому будинку", - говорить Інсайдер.

Ще один факт, який є доказом роману-і минулого тижня закоханих бачили на романтичному побаченні в італійському ресторані Mother Wolf в Голлівуді.

Разом вже півроку: Бред Пітт знайшов собі нову дівчину, і ви її точно знаєте

Роман пари ще не підтверджений офіційно (фото: instagram.com/lykkeli)

Втім, за останній час Бреду Пітту приписували вже кілька романів. А найгучнішими стосунками Зірки За останній час був роман з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.

Дивіться також, як змінювався стиль старшої дочки Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, яка мріяла стати хлопчиком.

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