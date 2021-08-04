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Водоспади і льодовик: Тіна Кароль вразила ефектними відео з відпустки в Ісландії з сином

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Ісландія, Середа 04 серпня 2021 12:32
Водоспади і льодовик: Тіна Кароль вразила ефектними відео з відпустки в Ісландії з сином Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль проводить літню відпустку в прохолодній і неймовірно мальовничій Ісландії, куди вона вирушила разом з 12-річним сином Веніаміном. Хлопчик вчиться і живе у Великобританії, проте на канікули приїхав до зіркової мами.

У розділі сторіс свого Instagram співачка поділилася ефектними відео з їх нових пригод в країні гейзерів і льодовиків.

Так, мама і син побували на водоспаді Свартіфосс, який також називають "чорним водоспадом". Родзинкою цього місця є колір і форма скелі, з якої ллється вода - звідти і пішла назва. Тіна і Веня посиділи поруч на скелі, милуючись видом і звуком потужного потоку води.

Після чого вони вирушили на льодовик. Кароль показала неймовірні пейзажі навколо, а також спробувала лід на смак. До слова, для прогулянки туди Тіні і Вєні довелося причепити спеціальні "кішки" на взуття, щоб не ковзати на льоду.

Відеоролики були опубліковані на сторінці офіційного фан-клубу зірки в Instagram, так що шанувальники радіють за улюблену артистку в коментарях і захоплюються її безстрашністю.

  • Тиша, спокій, романтика, можна помовчати, як мріяла Тіна, і подумати про життя!
  • Прекрасна мама. Весь вільний час віддає синові. Думаю, що виросте людина, гідна своєї знаменитої мами
  • Боже, ну яка ж там красотища!!!
  • Ось жінка, і в вогонь і в воду, і на льодовик
  • Як же приємно дивитися на людину, яка наповнена і сяє зсередини. Дивишся і посміхаєшся
  • Тіна, безстрашна, а зубки потрібно берегти, успіхів!!!
  • Дівчинка зголодніла - лід їсть...
  • У Тиночки романтична душа, як була і у Жені!

Нагадаємо, раніше томна Тіна Кароль звела з розуму нескромним декольте у відвертому вбранні.

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