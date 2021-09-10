Вокалістка "Go_A" розповіла про боротьбу за власне життя: "важила 43 кілограми, і нічого не допомагало"

Вокалістка гурту "Go_A" Катерина Павленко, яка нещодавно отримала престижну премію , розповіла про непрості часи, що передували її успішній кар'єрі.

Два роки тому група "Go_A" виграла нацвідбір "Євробачення". І за місяць з простої групи перетворилися в "селебретіз" з безліччю шанувальників і хейтерів.

За словами вокалістки, на них звалилася величезна хвиля уваги та водночас хейту.

"Мені ще в Київ довелося переїхати. Я прокидаюся в квартирі, чую, що летить літак, і у мене таке враження, що він зараз вріжеться в наш будинок. А я на 21 поверсі живу. І я лежу, і у мене такі думки були: ну в принципі, якщо він вріжеться, то я навіть не засмучусь", - розповіла вокалістка "Go_A ".

Яким було дитинство

Як відомо, Катя Павленко, яка народилася в Ніжині, зараз і не згадає, коли музика заполонила її життя. Першу свою пісню вона написала, коли їй було 5 років. Тоді їй це вдалося це зробити дуже просто.

Коли їй було 8, то у неї помер дідусь. Також її мама тоді посварилася з братом, дядьком співачки, з яким вони тоді ділили великий дідів будинок. Після сварки жінка з дитиною опинилися на вулиці.

Вокалістка "Go_A" розповіла про своє життя (instagram.com/monokatee)

"Я свого дядька дуже любила. Я взагалі дуже любила свою сім'ю. І дуже складна ситуація була, у нього по суті зі мною не було сварки, був конфлікт з мамою. Коли ми сварилися з мамою, то він мене кликав до себе. Квартиру наймати було неможливо, і тому постійно якісь друзі були мамині, я жила у двоюрідної бабусі. Я, буває, їду по Ніжина, і пам'ятаю: тут я ночувала, тут, у цих людей", - поділилася Павленко.

Рідного батька співачка бачила востаннє 12 років тому. Тоді їй було 17 років, коли вони познайомилися. Однак, подальшого спілкування не склалося.

Яка хвороба переслідувала співачку

Зрештою, через роки поневірянь по чужих квартирах, вони оселилися у своєму недобудованому будинку без опалення. Зараз Катя передбачає, що саме переохолодження і привело до проблем з легенями. Тоді й почалися в життя дівчинки нескінченні поневіряння по лікарнях:

"Якраз відрізок життя з 14 по 17 років. Ти лежиш в палаті, а тебе ніхто не приходить відвідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. У мене і так в палаті вже почали вмирати люди. Мене просто там залікували вже так, що я важила 43 кг, і мені нічого не допомагало", - поділилася Катерина Павленко.

Вона зізнається, був момент, коли смерть здавалася неминучою. Її двічі витягували з того світу.

Вокалістка "Go_A" розповіла про своє життя (instagram.com/monokatee)

"Був класний в Чернігові анестезіолог. Мені здається, він врятував мені життя. Пам'ятаю хірургів викликали, вночі була екстрена операція, і він прям допомагав мені пити воду. До Києва, коли ми приїхали, це взагалі інша історія" - розповіла вокалістка.

Хвороба не пройшла безслідно. Лікарі говорили - про спів доведеться забути.

"Був поганий настрій, я ввімкнула "Korn", і почала підспівувати. А потім подумала: Нічого собі, у мене виходить", - каже Катерина. Тому з того часу у неї є тільки одна мета - музика.