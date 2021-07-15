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Волочкова відпочиває: Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото на яхті

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Туреччина, Четвер 15 липня 2021 11:32
Волочкова відпочиває: Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото на яхті Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменських вміє поєднувати приємне з корисним - зараз співачка разом з чоловіком Потапом знаходиться в Туреччині, де встигає і працювати, і відпочивати. Артистка дає концерти в готелях, а у вільний час насолоджується ласкавим морем, смачною їжею і компанією коханого чоловіка, не забуваючи балувати фанатів жаркими фото. Через надто вже відверті, на думку деяких, кадри зірка вже неоднокрастно піддавалася критиці в мережі.

Нова порція пікантних знімків Насті з прогулянки на яхті, опублікована в Instagram виконавиці, також викликала неоднозначну реакцію.

Співачка позувала в блакитному бікіні-бандо, демонструючи струнку фігуру і довгі ноги, а також апетитну попу. Розпущені кучері знаменитості красиво майоріли на вітрі.

"Це велике щастя - мати можливість відпочиваючи, працювати", - написала Каменських.

Волочкова відпочиває: Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото на яхтіВолочкова відпочиває: Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото на яхтіВолочкова відпочиває: Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото на яхті

Настя Каменських розбурхала мережу пікантними кадрами в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Однак пози, які приймала артистка, не всім здалися пристойними. Підписників особливо обурив кадр, де вона постала з широко розставленими ногами.

Своє невдоволення надто вже провокаційними фото фоловери висловили в коментарях. Хоча багатьом знімки Насті сподобалися і вони залишили їй компліменти.

  • Ноги ширше
  • Супер, красуня
  • І неба було мало і землі
  • Майже Настюшка Волочкова. Жарт! Ти красуня NK
  • Такі ступні довгі напевно 45 розмір, Фотошоп хоч нормально робіть
  • Волочкова відпочиває
  • Підписалася на вас, як на кращу співачку, зразкову виконавицю... але ваші фото з розсунутими ногами, трохи прикритими грудьми і т.п. опускають вас на рівень, вибачте, співачечки... для чого ці фото, не розумію?
  • Сексі як завжди
  • Розумниця, так тримати!!!
  • Запалила пожежу
  • Все з усіх боків показала
  • Навіщо так широко?
  • Ух, як сміливо
  • Постаралася для публіки дівчина

Раніше ми писали, що Потап заступився за Настю Каменських і дав різку відсіч хейтерам дружини.

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