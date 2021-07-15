Волочкова відпочиває: Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото на яхті

Настя Каменських вміє поєднувати приємне з корисним - зараз співачка разом з чоловіком Потапом знаходиться в Туреччині, де встигає і працювати, і відпочивати. Артистка дає концерти в готелях, а у вільний час насолоджується ласкавим морем, смачною їжею і компанією коханого чоловіка, не забуваючи балувати фанатів жаркими фото. Через надто вже відверті, на думку деяких, кадри зірка вже неоднокрастно піддавалася критиці в мережі.

Нова порція пікантних знімків Насті з прогулянки на яхті, опублікована в Instagram виконавиці, також викликала неоднозначну реакцію.

Співачка позувала в блакитному бікіні-бандо, демонструючи струнку фігуру і довгі ноги, а також апетитну попу. Розпущені кучері знаменитості красиво майоріли на вітрі.

"Це велике щастя - мати можливість відпочиваючи, працювати", - написала Каменських.

Настя Каменських розбурхала мережу пікантними кадрами в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Однак пози, які приймала артистка, не всім здалися пристойними. Підписників особливо обурив кадр, де вона постала з широко розставленими ногами.

Своє невдоволення надто вже провокаційними фото фоловери висловили в коментарях. Хоча багатьом знімки Насті сподобалися і вони залишили їй компліменти.