Чарівна фея: Катерина Кухар у вишуканій сукні розповіла, хто її заряджає

Катерина Кухар днями привітала фоловерів з католицьким Різдвом. Вона побажала їм багато щастя та здійснення найсміливіших мрій. Також у своєму мікроблозі Прима зізналася, що і сама в очікуванні чудес. Вона написала новий пост, проілюструвавши свої слова яскравими фото, на яких вона постала в легкому напівпрозорому платті поряд з казково красивою ялинкою у великих білих кулях.

Катерина Кухар поділилася новими фото (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Суддя "Танців з зірками" поділилася вірним способом "мати" новорічний настрій, адже багато хто скаржиться, що свято вже ось-ось нагряне, а потрібного вайба немає. Виявляється, в цьому році приводом отримати новорічний настрій для Катерини, за її зізнанням, були... діти!

"Вони, як батарейки, заряджають, дарують емоції і втягують тебе у чари...", - зізналася Кухар.⠀

Також знаменитість додала, що вона придбала багато нових традицій, пов'язаних з училищем, де Катерина викладає: новорічний ранок, прикраса холу і навіть чарівні листи, які діти можуть кидати в поштову скриньку.

"І найбільш зворушлива - це прикраса головної ялинки на сцені. З року в рік її прикрашатимуть діти 5-го класу, так як це їх перший навчальний рік, і діти 3-го курсу, адже для них це останній рік в стінах училища", - написала балерина.

Катерина чесно зізналася, що їй стає дуже тепло на душі, коли вона бачить щасливі посмішки дітей, коли відчуває їх мотивацію і прагнення до кращого.

Нагадаємо, нещодавно Кухар поділилася рідкісним знімком з чоловіком: новорічний Сіетл і зухвалі мрії.