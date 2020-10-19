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Чарівна! Каменських в одному легкому халатику проговорилася про вірний спосіб релаксу

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 09:54
Чарівна! Каменських в одному легкому халатику проговорилася про вірний спосіб релаксу Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка розохотила фото з ванної

Настя Каменських знає, де черпати натхнення, як відновлювати життєві сили і наповнюватись енергією. Якось вона розповіла про секретний спосіб злиття з природою і посилення своєї жіночої енергетики. Співачка любить оголюватися і відчувати эдинение з навколишнього первозданною красою подалі від сторонніх очей – в лісі, полі, біля водойми, серед деревьей і запашних трав. Тепер вона поділилася ще одним способом релаксу, доступним кожному.

Настя опублікувала в Instagram фото, на якому в одному легкому білосніжному халаті і без грама косметики розташувалася на краюшке ванній. Через розріз домашнього вбрання можна розглянути стрункі засмаглі ніжки зірки.

Співачка вирішила поговорити з шанувальниками на тему, чому важливо вміти розслаблятися. Наприклад, в неділю вона влаштовує собі ритуал релаксації.

Чарівна! Каменських в одному легкому халатику проговорилася про вірний спосіб релаксу
⠀Настя Каменських поділилася своїм способом розслабитися в кінці тижня (фото: instagram.com/kamenskux)

"Відпочинок і розслаблення - необхідна частина роботи і життя в цілому. Тільки в розслабленому стані ми здатні бачити ширше, ясно сприймати нову інформацію, креативити і творити. Наприклад, ванни з аромаоліями при свічках. Закрити очі і на кілька хвилин просто розчинитися і "оновитися", - докладно розповіла вона про свій спосіб відновити сили.

Шанувальники поділилася методами розслаблення і не упустили можливість зробити Насті компліменти.

  • Милота
  • Класна
  • Настя, як завжди - шалено красива!
  • Красиві ніжки
  • Ви чарівна
  • Настя супер бомба
  • Дівчинка вогонь

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася вірним способом втілювати мрії в життя.

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