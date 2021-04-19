Чарівно, наче в казці: розслаблена Кухар в ультраміні заворожила романтикою на пляжі

Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим проводять романтичну відпустку удвох на Шрі-Ланці. Пара не втомлюється насолоджуватися екзотичними красою і невпинно ділитися враженнями з шанувальниками. Звичайно ж, їм хочеться закарбувати все навколо і сповна насититися враженнями та позитивними емоціями.

На сторінці в Instagram суддя "Танців з зірками" показала надихаючий своєю красою ролик.

В кадрі Катерина позує за столом у лайндж-зоні з розкішним видом на океан і околиці. Вона насолоджується видом і дозволила собі деякі фривольності – поклала стрункі ніжки на стіл. На ній – строкате коротке плаття-туніка. Відео супроводжується чарівним музичним супроводом для більшої атмосферності.

Шанувальники моментально оцінили романтичну і вражаючу зйомку, яка допомогла їм відчути настрій та атмосферу відпочинку в райському місці.

Як чудово і романтично

Музика заворожує, картинка радує, ніжки Катерини заслужено відпочивають, маючи право бути закинутими куди завгодно!

Неймовірна краса

Ви шикарна

Чарівно, як у казці

Краса у всьому... у природі, в музиці і, звичайно ж, Катерині!

Деякі передплатники вирішили зробити приму-балерину зауваження і покартали її за ноги на столі.