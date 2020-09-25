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Вона взагалі реальна? Ірина Шейк без макіяжу і укладок вразила натуральною красою

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 20:31
Вона взагалі реальна? Ірина Шейк без макіяжу і укладок вразила натуральною красою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Модель показала нове фото

Ірина Шейк опублікувала нове фото, яке змусило прихильників завмерти від краси 34-річної моделі. Дівчина позує в яскраво-жовтому бікіні, лежачи в прозорій морській воді. На обличчі у неї нанесений легкий макіяж в натуральних тонах. Ця деталь говорить, швидше за все, про те, що Шейк бере участь у новій фотосесії, а не просто вирушила на відпочинок. В якості підпису молода мама поставила емодзі у вигляді крапельки.

Вона взагалі реальна? Ірина Шейк без макіяжу і укладок вразила натуральною красоюІрина Шейк показала нові фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Шанувальники були куди красномовнішими. За кілька годин вони поставили супермоделі величезну кількість коментарів, відзначивши її неземну красу і розкішне тіло. "Вау", "Моя русалонька", "Красуня мама", "Яка гарна", "Неймовірна", "О боже", "Ти взагалі реальна?", "Що за краса! Бог благословив тебе", "Чудова натуральна краса", "Вау, вау, вологий ідеал", "Морська дівчинка"...

Вона взагалі реальна? Ірина Шейк без макіяжу і укладок вразила натуральною красою

Вона взагалі реальна? Ірина Шейк без макіяжу і укладок вразила натуральною красоюМодель демонструє натуральну красу (фото: instagram.com/irinashayk)

У сторіз супермодель показала ще кілька фото зі своєї поїздки. На селфі вона постала абсолютно без макіяжу. Гладка ніжна шкіра, задумливий ясний погляд, вологе після купання волосся, чуттєві губи... Ірина виглядає неймовірно свіжою, дивлячись у камеру задумливо і мрійливо. На одному зі знімків компанію їй склав рудий кіт. Ірина грала з твариною і фотографувала її під час сну. До речі, на сторінці Шейк є маса фото з котами. Вона їх велика любителька.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапили перші фото рекламної кампанії лінії нижньої білизни Ріанни, в якій взяла участь Ірина Шейк.

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