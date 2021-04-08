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Вона взагалі реальна? Кайлі Дженнер в шикарній сукні підкорила мережу формами

Новость на русском → США, Четвер 08 квітня 2021 19:25
Вона взагалі реальна? Кайлі Дженнер в шикарній сукні підкорила мережу формами Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер продовжує підкорювати мережу своїми виходами у стильних образах. Цього разу на порядку денному - сукня, яка була покликана підкреслити всі кращі сторони фігури бізнесвумен.

Кайлі зробила кілька постів в даному образі, зібравши масу переглядів та коментарів.

23-річна зірка тв-шоу і соцмереж підібрала черговий ефектний лук на вихід. Кайлі вбралася в довгу сукню блідо-зеленого відтінку з абстрактним принтом. Ефектний виріз на спині і облягаючий силует додали йому гарячу нотку.

Вона взагалі реальна? Кайлі Дженнер в шикарній сукні підкорила мережу формамиВона взагалі реальна? Кайлі Дженнер в шикарній сукні підкорила мережу формамиВона взагалі реальна? Кайлі Дженнер в шикарній сукні підкорила мережу формами

Кайлі Дженнер підкорила мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер підібрала до сукні босоніжки на шпильках, а також великі аксесуари. Свої довгі коси вона розпустила по плечах, а макіяж зробила за всіма правилами сімейства Кардашьян-Дженнер: з конрутингом, бронзатором і приглушеними відтінками тіней і помади.

Раніше Кайлі Дженнер показала тіло в бікіні.

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