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Вона взагалі не старіє: з'ясувався нюанс про поїздку Ротару на російську "Пісню року"

Новость на русском → Москва, Вівторок 08 грудня 2020 10:22
Вона взагалі не старіє: з'ясувався нюанс про поїздку Ротару на російську "Пісню року" Софія Ротару чудово виглядає в свої 73 роки (фото: facebook.com. sofiarotaru.official)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Софія Ротару виступила на російській "Пісні року" в Москві. Там вона заспівала свій хіт "Червона рута", якому в цьому році виповнилося 50 років. За даними інсайдерів, зірка була запрошена для участі в шоу композитором Ігорем Крутим. Українська зірка виглядала просто чудово, за лаштунками шепотілися, "що вона взагалі не старіє". Про це пише російське видання "Стархіт".

Також повідомляють цікаву деталь, що перед виступом на фестивалі українці довелося відсидіти двотижневий карантин у своїй московській квартирі. Перед концертом Ротару з'явилася перед шанувальниками в стильному рожевому пуховику і захисній масці, а пізніше з гримерки вона вже з'явилася всценічному платті з блискітками. Артистка отримала безліч компліментів з приводу зовнішнього вигляду.

"Публіка викупала легенду сцени в оваціях, зал аплодував стоячи Ротару. Але вона вразила не тільки своїм виступом, але і моложавим виглядом", - повідомляє видання.

Зазначимо, що на фестивалі Ротару заспівала дві пісні - "Червону руту" і "Серце розміром з сонце".

Вона взагалі не старіє: з'ясувався нюанс про поїздку Ротару на російську &quot;Пісню року&quot;Софія Ротару приїхала на "Пісню року" (фото: starhit.ru)

До речі, зірка російського шоу-бізнесу Філіп Кіркоров зробив фотографію з Софією Ротару і таким способом хотів примирити український і російський народи. Він заявив, що є зв'язуючим містком між двома державами.

Читайте також, як саме виступила Софія Ротару на фестивалі "Пісня року" в Москві.

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