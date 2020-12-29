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Чудова: 46-річна Вікторія Бекхем у вечірній сукні вразила красою

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 20:21
Чудова: 46-річна Вікторія Бекхем у вечірній сукні вразила красою Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем показала нове фото у вбранні з колекції свого бренду. Зірка підготувала пост, на якому позує в повному "обмундируванні". Вона одягла вишукану сукню з блискучої тканини темно-сірого відтінку, зробила виразний вечірній макіяж, стильну укладку і бездоганний манікюр. Свіжий зовнішній вигляд з сяючою шкірою, струнке тіло і звабливий погляд відразу прикували до себе увагу публіки. Вони почали захоплюватися Вікторією та її красою.

Чудова: 46-річна Вікторія Бекхем у вечірній сукні вразила красоюЧудова: 46-річна Вікторія Бекхем у вечірній сукні вразила красоюЧудова: 46-річна Вікторія Бекхем у вечірній сукні вразила красоюНовий образ Вікторії порадував фанатів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Я мало що роблю, але, чорт візьми, я все ще хочу добре виглядати в переддень Нового року", - написала Вікторія, немов напрошуючись на компліменти. "Ти виглядаєш ідеально", "Ох, Вікі", "Британська королева", "Дивна", "Прекрасна", "Чудова", "Ти завжди найкрасивіша", - не вгамовуються фолловери.

До речі, раніше Вікторія Бекхем показала, що насправді багато чого робить, щоб виглядати настільки шикарно. Знаменитість регулярно займається спортом і йогою. Фото з тренувань досить часто з'являються в її блозі.

Раніше дружина Девіда Бекхема демонструвала, як підросла і погарнішала її єдина дочка Харпер Севен.

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