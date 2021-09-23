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Чарівна дівчинка: Сальма Хайек показала рідкісне фото з єдиною дочкою

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Четвер 23 вересня 2021 18:25
Чарівна дівчинка: Сальма Хайек показала рідкісне фото з єдиною дочкою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайєк рідко показує фото зі своєю єдиною дочкою Валентиною Паломою. Але на честь її 14-річчя, яке дівчина відзначила 21 вересня, зробила виняток.

55-річна актриса зробила пост на честь свята, на якому показала спільний знімок з 14-річною донькою.

На ньому Сальма і Валентина позують на тлі західного неба, притулившись одна до одної лобами і дивлячись в очі з ніжністю. Мама і дочка зробили однакові зачіски, зібравши пишне волосся в низький хвіст. Тому вони виглядають ще більш схожими і неймовірно красивими. Зворушливий кадр супроводив не менш зворушливий підпис.

Чарівна дівчинка: Сальма Хайек показала рідкісне фото з єдиною дочкою

Сальма Хайєк з донькою (фото :instagram.com/salmahayek)

"Моя дорога дівчинка, ти для мене все. Благословенний той день, коли ти увійшла в моє життя, щоб сяяти своїм променистим світлом. З днем народження, Валентина!!!!! Спасибі за те, що ти - ти", - не змогла стримати почуттів Сальма.

Шанувальники висловили думку, що Валентина надзвичайно красива, розумна і класна. Втім, як і її мама. Всього під постом зібралося понад 2000 захоплених коментарів.

Чарівна дівчинка: Сальма Хайек показала рідкісне фото з єдиною дочкоюСальма Хайєк з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, єдину дочку Хайек народила від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно у 2007 році.

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