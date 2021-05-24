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Неймовірна: Кім Кардашьян показала, як носити один з найбільш трендових аксесуарів літа

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Понеділок 24 травня 2021 17:31
Неймовірна: Кім Кардашьян показала, як носити один з найбільш трендових аксесуарів літа Кім Кардашян (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Кім Кардашьян - відомий трендсеттер, наприклад, з її подачі в моду увійшли пишні жіночі фігури і сяюча гладка смаглява шкіра. Цього разу знаменитість показала, як стильно виглядати влітку.

У своєму Instagram знаменитість запостила серію знімків з нової фотосесії, Кім показала модні кольори літа, а ще - аксесуар, який точно скоро з'явиться у кожної другої дівчини планети.

На фото зірка позує в обтягуючому червоному і синьому платті, на голові у неї - безліч кісок.

Неймовірна: Кім Кардашьян показала, як носити один з найбільш трендових аксесуарів літа

Як завжди, Кім прийняла спокусливі пози, тим самим викликавши захват у своєї аудиторії - фоловери назвали свою улюбленицю просто чудовою і неймовірною. Деякі навіть відзначили, що Кардашьян помітно схудла і погарнішала.

Неймовірна: Кім Кардашьян показала, як носити один з найбільш трендових аксесуарів літа

Неймовірна: Кім Кардашьян показала, як носити один з найбільш трендових аксесуарів літа

Але особливу увагу привернув аксесуар-кільце з розсипом каменів в носі у знаменитості. У Кім воно велике і переливається всіма кольорами веселки в світлі софітів.

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Зазвичай все, в чому з'являється Кардашьян, змітають з полиць магазинів за лічені години. Тож, припускають стилісти, скоро таке кільце можна буде зустріти на всіх вулицях світу.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в міні-сукні з латексу підірвала мережу своєю красою.

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