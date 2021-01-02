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Неймовірні: Катерина Кухар розчулила фанатів яскравими знімками з чоловіком і дітьми

Новость на русском → Субота 02 січня 2021 11:37
Неймовірні: Катерина Кухар розчулила фанатів яскравими знімками з чоловіком і дітьми Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима і зірка "Танців з зірками" Катерина Кухар нещодавно поділилася різдвяним настроєм: вона привітала своїх фоловерів з католицьким Різдвом та Новим роком та побажала здоров'я, щастя та здійснення найсміливіших мрій.

Прима зізналася, що і сама в очікуванні чудес і проілюструвавши свої слова яскравими фото у легкому напівпрозорому платті поряд з казково красивою ялинкою у великих білих кулях.

Не тільки Катерина рада святам, а і вся її велика родина: Кухар одружена прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. Разом подружжя виховує сина Тимура і дочку Анастасію.
Неймовірні: Катерина Кухар розчулила фанатів яскравими знімками з чоловіком і дітьмиКатерина поділилася з фоловерами її Instagram фото, де вся сім'я сміється і весело проводить час перед камерою: мама обіймає сина, а мала висить вниз головою на руках у тата.

Подарунки, блискітки по підлозі і суцільні веселощі! Кухаря зарядила фоловерів позитивним настроєм на цілий рік вперед.

Неймовірні: Катерина Кухар розчулила фанатів яскравими знімками з чоловіком і дітьми

Катерина Кухар із сім'єю (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"У 2021 бажаю кожному знайти те, що шукаєте! Бажаю, щоб все збувалося!
Щоб приводів радіти і наповнюватися любов'ю було в сотні разів більше!
Нехай все виходить і всі цілі і плани досягаються! Нехай завжди буде поруч той, хто зігріває серце, а вдома завжди буде затишно і тепло...", - написала Катерина.

Також знаменитість додала, що головне - це здоров'я, нехай воно буде, як годиться у Бика, сталеве і непідвладне ніяким обставинами.

Фанати пораділи за свою улюблену телезірку і побажали Катерині всього найкращого в Новому році. А ще вонм назвали всіх членів великої родини просто чудовими.

Нагадаємо, нещодавно Кухар поділилася рідкісним знімком з чоловіком: новорічний Сіетл і зухвалі мрії.

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