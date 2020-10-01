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Возз'єднання сім'ї: Кайлі Дженнер і її екс-коханий разом проводжають дочку в школу

Новость на русском → Четвер 01 жовтня 2020 22:24
Возз'єднання сім'ї: Кайлі Дженнер і її екс-коханий разом проводжають дочку в школу Кайлі Дженнер з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Дівчинка буде навчатися вдома

Інтернет-знаменитість Кайлі Дженнер відправила свою дочку вчитися. У своєму Instagram зірка запостила відео, де її крихітка радісно стрибає з рюкзаком на спині між двох шикарних машин. "Перший день школи", – зворушливо підписала мама і додала емодзі у вигляді сердечка і зошити з ручкою. Але не варто переживати за оточення маляти в школі і ситуацію з коронавірусом в країні, адже дівчинка почала навчання за дистанційною програмою. Іншими словами, малятко Стормі буде навчатися вдома.

Возз'єднання сім'ї: Кайлі Дженнер і її екс-коханий разом проводжають дочку в школу

Кайлі проводжає дитину на навчання (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так що шкільна форма ні до чого! Дівчинку вбрали в чорні шорти і футболку, а ось взули по-святковому: білі туфельки чудово пасували до рюкзака. Зачіска у дівчинки теж звичайна – пучок на потилиці. Треба зазначити, Дженнер часто зачісує волосся малятку подібним чином.

До речі, багато фоловерів помітили на відео батька дівчинки – американського репера Тревіса Скотта. Як відомо, що вони з Кайлі розлучилися, так що поява батька в кадрі викликала масу припущень і радості.

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