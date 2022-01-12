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У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

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Таїланд, Середа 12 січня 2022 13:37
У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном релаксують у гостинному екзотичному Ттаїланді. Зірки не тільки загоряють і купаються, а й освоюють культурну програму. Так, вони побували в храмі Великого Будди у Пухкеті і залишилися сповнені вражень. Своїми фотозвітами ведучі діляться в соцмережах.

Наприклад, Катя поділилася в Instagram черговою порцією кадрів з відпочинку.

Так, вона влаштувала парад купальників і захопила стрункими формами. Шанувальники не можуть повірити, що перед ними - багатодітна мама!

Катя поділилася барвистим відео, в якому зібрала найяскравіші моменти відпочинку і не забула показати свої купальники і стрункі форми.

Ось вона гуляє по пляжу, годує разом з сином слонів, на іншому кадрі – піднімається сходами до храму Великого Будди, гуляє по пляжу, знімає чоловіка і сина, поки вони насолоджуються водними процедурами і сонячними ваннами.

"Я люблю Таїланд за те, що в повітрі свобода і радість", - підписала атмосферне відео зірка.

Також вона покрасувалася в бондо в клітинку і лілово-рожевих "боксерських" вільних шортах на резинці.

У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

Катя Осадча вражає стрункістю (фото: instagram.com/kosadcha)

"Цікава властивість свідомості - про зиму вдома забуваєш миттєво. Повне відчуття, що літо зараз скрізь", - поділилася емоціями теледива.

Не обійшлося без парочки селфі на пляжі, серед яких - з коханим чоловіком.

У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

Катя насолоджується пляжним відпочинком (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча раніше показала, як грається з сином у воді. Зірка і її чоловік більше не ховають обличчя Івана і з задоволенням демонструють його шанувальникам. Хлопчик в надувному жилеті разом з мамою купався і веселився.

Щаслива мама не спускала з рук малюка і цілувала його. Катя відображена в небесно блакитному бікіні, а на шиї у неї "острівні" прикраси – кольє з перлин і різнокольорових намистин.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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