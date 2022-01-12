У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

Катя Осадча та Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном релаксують у гостинному екзотичному Ттаїланді. Зірки не тільки загоряють і купаються, а й освоюють культурну програму. Так, вони побували в храмі Великого Будди у Пухкеті і залишилися сповнені вражень. Своїми фотозвітами ведучі діляться в соцмережах.

Наприклад, Катя поділилася в Instagram черговою порцією кадрів з відпочинку.

Так, вона влаштувала парад купальників і захопила стрункими формами. Шанувальники не можуть повірити, що перед ними - багатодітна мама!

Катя поділилася барвистим відео, в якому зібрала найяскравіші моменти відпочинку і не забула показати свої купальники і стрункі форми.

Ось вона гуляє по пляжу, годує разом з сином слонів, на іншому кадрі – піднімається сходами до храму Великого Будди, гуляє по пляжу, знімає чоловіка і сина, поки вони насолоджуються водними процедурами і сонячними ваннами.

"Я люблю Таїланд за те, що в повітрі свобода і радість", - підписала атмосферне відео зірка.

Також вона покрасувалася в бондо в клітинку і лілово-рожевих "боксерських" вільних шортах на резинці.

Катя Осадча вражає стрункістю (фото: instagram.com/kosadcha)

"Цікава властивість свідомості - про зиму вдома забуваєш миттєво. Повне відчуття, що літо зараз скрізь", - поділилася емоціями теледива.

Не обійшлося без парочки селфі на пляжі, серед яких - з коханим чоловіком.

Катя насолоджується пляжним відпочинком (фото: instagram.com/kosadcha)