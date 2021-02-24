Кохана Леонардо Ді Капріо показала фото в розкішному весільному платті: невже цей день настав?

46-річний Леонардо Ді Капріо і 23-річна Каміла Морроне продовжують хвилювати фанатів, які хочуть нарешті розібратися у їх відносинах . Цього разу причиною стала поява нареченої одного з головних серцеїдів Голлівуду у вінчальній сукні.

На своїй особистій сторінці в мережі Instagram модель і актриса опублікувала фото , де знята в розкішній білій сукні зі шлейфом, декорованій по краю пір'ям. Каміла повернена до камери спиною і милується своїм відображенням у дзеркалі. Волосся красуні зібране в елегантну високу зачіску, яка відмінно підкреслила її тендітні плечі і витончений вигин спини. Доповнювали розкішний образ сережки-кільця.

Каміла у вечірньому образі (фото: instagram.com/camilamorrone)

Чи варто говорити, який шквал компліментів зірвала дівчина? Послідовувачі впевнені: довгоочікуване весілля з Лео нарешті відбудеться. А фото дівчина зробила зі спини, щоб не показувати кругленький животик. "Як же я рада за вас", "Цей день настав!", "Просто мрія!", "Це весільне плаття?! Ви виходите заміж за найкрасивішого чоловіка на світі?", - навперебій пишуть фоловери. Примітно, що Морроне і не думала нікого інтригувати: дівчина відразу зробила підпис, який ставить все на свої місця.

"О, часи, коли у мене було життя, і мені пощастило носити шедеври високої моди, такі, як цей, від @miumiu...", - написала вона. У цьому вбранні вона красувалася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в 2019-му році.