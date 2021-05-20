Візьміть гаманець: Ольга Фреймут розповіла, як поводитися на першому побаченні

За словами Фреймут, запрошення на побачення не можна приймати пізніше, ніж за 48 годин до зустрічі. При цьому телеведуча підкреслила, що так інші будуть цінувати ваш час.

Ольга супроводила публікацію ефектним фото, на якому фарбує губи, дивлячись у дзеркало.

Ольга Фреймут поділилася правилами першого побачення (фото: instagram.com/freimutolia)

Серед інших порад - коли закінчувати побачення, що замовляти і чи брати з собою гроші.

Як ходити на побачення: поради Ольги Фреймут

Не приймайте запрошення пізніше, ніж за 48 годин до зустрічі. Ви дівчина зайнята. Цінуєте свій час. Зі "вже на зараз" - недоступні.



Нічого доброго не стається після 22.00. Плануйте зустріч так, щоб у цей час бути вдома.



Нехай за Вами зайдуть, або заїдуть. Особливо на першому романтичному побаченні. Незручно - це точно не Ваш клопіт.



Майте з собою гаманець з готівкою та кредитною карткою. Так, пану пасує заплатити. Але якщо він Вам не сподобається, зможете розрахуватися та піти.



Не замовляйте найдешевше з меню. І найдорожче не замовляйте.