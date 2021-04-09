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З віком тільки гарніша: 55-річна Елізабет Херлі в леопардовому бікіні підірвала мережу

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 21:32
З віком тільки гарніша: 55-річна Елізабет Херлі в леопардовому бікіні підірвала мережу Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Елізабет Херлі в цьому році виповниться 56. Але це зовсім не привід для популярної моделі відмовлятися від зйомок у відвертих вбраннях. Тим більше що фігура знаменитості все така ж струнка і підтягнута.

Новий знімок вона присвятила своєму улюбленому купальнику в леопардового забарвлення, який знову повернувся в продаж. Елізабет зробила пост, в якому повідомила радісну новину, а заодно зібрала компліменти зі своєї армії фанатів.

Елізабет Херлі позує в крихітному бікіні на тлі моря. Для фотосесії їй зробили легкий макіяж і злегка недбалу природну уклададку. Екс-кохана Х'ю Гранта дивиться в камеру, злегка прогнувшись. Струнка фігура, засмагла шкіра і загадковий погляд зірки неймовірно вразили фоловерів.

З віком тільки гарніша: 55-річна Елізабет Херлі в леопардовому бікіні підірвала мережу

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Під постом тут же почали з'являтися коментарі: "Жінка мрії. Подивіться, з віком тільки гарніше", "Яка ж ти красива", "Ох, гаряче", "Прекрасна", "Як ніколи крута. Відмінна класна дама", "Здається, ти найсексуальніша! Ти даєш!"...

З віком тільки гарніша: 55-річна Елізабет Херлі в леопардовому бікіні підірвала мережуЕлізабет Херлі з сином Деміаном (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Також Елізабет показала фото зі своїм сином, який відзначив 19-річчя. Хлопець пішов по стопах мами і робить перші (і досить успішні) кроки у модельній кар'єрі. До речі, зовні він дуже схожий на Херлі. Навіть сам хлопець написав під знімком, що мама - його "улюблений близнюк".

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