ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З роками тільки красивіше: 54-річна Сальма Хайек захопила молодим зовнішнім виглядом

Новость на русском →
США, Четвер 10 червня 2021 20:18
З роками тільки красивіше: 54-річна Сальма Хайек захопила молодим зовнішнім виглядом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек останнім часом радує фоловерів стильними зйомками в незвичайних образах.

Нова з них переконала фоловерів, що актриса все так само гарна, як і в молодості. А може, навіть більш красива.

Сальма приміряла білосніжну вільну сукню з широкими рукавами, прикрашену пір'ям. Доповнили лук прикраси в східному стилі в кілька рядів, а також браслети і кільця. Зірці зробили виразний макіяж з синіми тінями і рожевими губами. А завершила все зачіска з локонами, укладеними від обличчя легкими хвилями.

З роками тільки красивіше: 54-річна Сальма Хайек захопила молодим зовнішнім виглядомЗ роками тільки красивіше: 54-річна Сальма Хайек захопила молодим зовнішнім виглядомСальма Хайєк захопила мережу (фото: instagram.com/salmahayek)

Для розкішної фотосесії актрисі підібрали пару білих птахів, які зробили картинку ще більш естетичною. Сальма не змогла приховати захоплення ними, просто сяючи від щастя.

Квітучий і вічно молодий вигляд актриси неймовірно захопив шанувальників. "Старієш, як хороше вино", "Яка прекрасна Сальма, я люблю твій спосіб вітання", "Чудова королева", "Така ідеальна", "Малятко", "Занадто мило!", "Ти - причина, з якої я живу", " Ух ти, королева. Хотілося б мені бути птахом... Був би шанс побачити тебе особисто", - пишуть фанати зірці.

Раніше ми писали, що Сальма підірвала мережу своїм голим тілом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Сальма Хайек актриса мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні піднімуть прожитковий мінімум удвічі: як рахуватимуть інші виплати
В Україні піднімуть прожитковий мінімум удвічі: як рахуватимуть інші виплати