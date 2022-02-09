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Вони повертаються: сімейство Кардашьян запускає нове реаліті-шоу

Новость на русском →
США, Середа 09 лютого 2022 08:47
Вони повертаються: сімейство Кардашьян запускає нове реаліті-шоу Шоу "Сімейство Кардашьян" виходило протягом 14 років (фото: youtube.com/KUWTK)
Автор: Сергій Кулик

Представники популярного клану Кардашьян-Дженнер знімають нове реаліті-шоу про самих себе. Його прем'єра запланована на 14 квітня 2022 року.

Кім, Хлої, Кортні, Кендалл, Кайлі і Кріс Кардашьян з'явилися в трейлері свого нового шоу на стрімінгу Hulu.

Новий проект отримає назву The Kardashians і покаже нові, а ткже розкриє ексклюзивні історії з життя сімейства

У тизері можна побачити Хлої, Кортні, Кім, Кріс, Кендалл і ще вагітну Кайлі. Імовірно в новому реаліті ми дізнаємося про розлучення Кім і Каньє Уеста, про бойфренда-баскетболіста Кендалл, а також подробиці вагітності Кайлі Дженнер. Шоу надасть глядачам повний доступ до подій життя сім'ї Кардашьян від сильного тиску, пов'язаного з управлінням бізнесом на мільярд доларів, до веселих ігор з дітьми та шкільних канікул

У нового шоу є сторінка в Instagram, а його розкрутка вже мчить на повних обертах.

Американське сімейство Кардашьян стало відомим завдяки однойменному реаліті-шоу. Воно тривало 20 сезонів - з 2007-го по 2021-й рік.

Зовсім недавно ми публікували фото новонародженого сина Кайлі Дженнер

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Кім Кардашян
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