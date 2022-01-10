ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вражена Дорофєєва розповіла правду про подорож в Тулум: на кожному кроці

Новость на русском →
Мексика, Понеділок 10 січня 2022 17:39
Вражена Дорофєєва розповіла правду про подорож в Тулум: на кожному кроці Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вперше прилетіли на відпочинок у Тулум, а підбив їх на подорож в Мексику Потап – він барвисто описував цю країну. Тепер зіркова пара змогла оцінити Мексику на власні очі.

Надя на своїй сторінці в Instagram розповіла, чим їй запам'ятався і полюбився містичний Тулум.

Надя показала розслаблене фото в білому топі, просториних чорних брюках-палаццо і білосніжній розсебнутій сорочці, а також зручних кроксах. Волосся вона підв'язала пов'язкою-банданою, а очі сховала за сонячними окулярами.

Вражена Дорофєєва розповіла правду про подорож в Тулум: на кожному кроці

Надя поділися враженнями від Мексики (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Співачка виділила п'ять категорій, за якими оцінила поїздку до Мексики.

Наприклад, їжа. "Сильно смачно! І не просто так саме мексиканська їжа входить до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО", - уточнила вона.

Другий критерій - веселощі і тусовки. Вона уточнила, що в Тулумі гостей чекають вечірки на кожному кроці.

"З ранку музика грає тихіше - але скрізь, а до вечора вона зливається в один туц-туц. І саме незвичайне, що люди тут відчувають себе так відкрито, ніхто не тисне по кутах і не соромиться, всі танцюють!" - підкреслила Дорофєєва.

Вражена Дорофєєва розповіла правду про подорож в Тулум: на кожному кроці

Надя Дорофєєва доволна відпочинком в Тулумі (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Погода в січні Надю більш, ніж влаштувала. Їй було не жарко і не холодно."А я якраз з тих, кому то жарко, то холодно", - уточнила вона.

"Сеноти. Назва прийшла з мови індіанців майя від слова ts'onot ("колодязь"). Майя вважали їх води священними. Ми поїхали туди своєю машиною і своєю компанією і це, звичайно, класно, на відміну від групових екскурсій. Провели там купа часу, нафоткалися, наплавалися і ще обмазалися лікувальним грязями", - похвалилася Надя.

Також співачка згадала про церемонію темаскаль, яку пройшла разом з чоловіком. Вона уточнила, що їм з Вовою "сильно зайшло".

Вражена Дорофєєва розповіла правду про подорож в Тулум: на кожному кроці
Надя повністю розслабилася в Тулумі (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Це щось на зразок лазні, в якій ви перебуваєте 3 години. У цій парильні ви співаєте, граєте на інструментах, говорите про бажання і наміри, плачете або смієтеся або і те і інше, медитуєте і очищаєтеся", - поділилася деталями артистка.

Також вона показала романтичне відео, де на камеру цілується з коханим.

До речі, разом з Дорофєєвою і Дантесом в Мексиці відпочивають Потап і Настя Каменських, яка із задоволенням ділиться пляжними фото в соцмережі.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеєва Владимир Дантес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії