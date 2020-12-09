Вперше за 18 років: вбивця Круга розповів про страшні деталі злочину

Російський шансоньє Михайло Круг був убитий в своєму будинку 1 липня 2020 року. Спочатку слідство розглядало версію про замовне вбивство, але потім з'ясувалося, що вбили музиканта в результаті пограбування будинку. Коли злочинців спіймали, стало відомо, що їх цікавили тільки цінності в особняку і гроші.

Учасник угруповання "Тверські вовки" Олександр Агєєв, засуджений за співучасть у вбивстві, вперше розкрив деталі тієї ночі. За його словами, вони не збиралися вбивати Михайла і розраховували, що його не буде вдома. Про це пише НТВ.

"Перелізли через паркан. Двері виявилася відкритими, увійшли. Відразу піднялися наверх і почали оглядати будинок. Почули, що хтось увійшов, і вирішили сховатися. Думали, що все заспокоїться, можна буде вийти або через вікно вилізти", — зазначив Агєєв.

Один з убивць Михайла Круга Олександр Агєєв (Скрін відео)

Домушник розповів, що спочатку теща музиканта помітила злочинців, а потім і дружина Ірина. Далі підійшов сам Круг і почав боротися та чинити опір. Злодій вважає, що якби він цього не робив, залишився б в живих. Круга не збентежили навіть пістолети з глушниками.

"Побігли за нею. Думали проскочити, але не вийшло. Круг вискочив. Він чоловік, повинен був розуміти, що якщо людина з пістолетом, і пістолет з глушником, то це вже не іграшки. Але він кинувся на Веселова (напарник Агєєва), незважаючи на пістолет, кинувся на нього, схопив за руку. Вони почали боротися. У момент цієї боротьби і пролунав постріл", - розповів засуджений злочинець.

У Круга стріляли два рази. Перший постріл прийшовся в область ключиці, другий - став фатальним.

За словами Агеєва, злочинцем було наплювати, що Круг - відомий шансоньє, адже для них він був ніким, вони таку музику не слухали.

Як ми писали раніше, кілера Михайла Круга розповів про останні хвилини життя шансоньє.