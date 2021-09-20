Вперше відчув страх: учасник "Холостячки 2" чесно висловився про Огнєвічь
Минулої п'ятниці, 17 вересня на каналі СТБ відбулася прем'єра романтичного реаліті "Холостячка 2". Злата Огнєвічь вже вибрала 16 учасників, які будуть підкорювати її серце. І серед них цілком може виявитися той самий. А поки потенціалні женихи діляться своїми враженнями від знакомтва і першої вечірки.
Так, один з учасників, підприємець Андрій Задворний вирішив розповісти, яке враження на нього справила співачка і поділитися своїми несподіваними спостереженнями в Instagram.
Андрій завжди вважав себе впевненим, нахабним, напористим і зухвалим, але всі ці якості зникли, коли він зібрався на першу зустріч і знайомство зі Златою.
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"Долоньки потіють, язик заплітається... замість того, що б вести себе легко, ненапряжно і весело, я вирішив виграти чемпіонат безглуздості", - з гумором описав свій стан він.
Бізнесмен почав міркувати про те, чому ж він знітився і що змусило його боятися, адже з першого погляду співачка йому дуже сподобалася. Хімія? Закоханість або просто спортивний інтерес – чи зможе він підкорити таку розкішну дівчину?
"Вперше я зміг зібратися, коли відвів Злату на приватну розмову. Мене вразив її щирий інтерес до мене, мабуть я очікував, що вона просто сяде навпроти мене з німим питанням "ну, що ти мені розкажеш, чим мене здивуєш?". У цей момент я для себе зазначив, що вона навряд чи дівчина з зірковою хворобою і що спілкування може бути класним", - розповів про перше враження від тет-а-тету зі Златою Андрій.
Поруч зі Златою Андрій робів і губився (фото: instagram.com/holostyakstb)
Але настрій чоловіка швидко змінився на церемонії троянд. Блукаючий по учасниках погляд артистки змусив бізнесмена похвилюватися.
"Я вперше відчув страх, страх того, що вона відпустить мене, так і не дізнавшись, який я є насправді. Невже весь день я сам собі був ворогом? Але я даремно так сильно переживав, щось в мені її все-таки зачепило. Поки не знаю що це, сподіваюся, що ще буде час і шанс зрозуміти", - підсумував він.
Також Андрій усвідомлює, що йому належить боротися не тільки з 15-ма конкурентами, але і з самим собою, і це найважливіша битва і сходинка до самовдосконалення.
Нагадаємо, раніше бізнесмен Максим Тарапата розкрив правду про шоу "Холостячка".