Вперше в житті: Осадча в Тбілісі розговорилася про жорсткі правила місцевого карантину

Катя Осадча зізнається, що дуже скучила за подорожами – з чоловіком Юрієм Горбуновим вони часто і з задоволенням проводили вікенд у Європі, але з приходом карантину парі довелося відмовитися від звичного відпочинку. Разом з сином Іваном вони почали освоювати Київську область і ділитися своїми знахідками-мальовничими місцями з пдписниками. І ось, нарешті, Каті пощастило потрапити в Грузію, де нещодавно закінчився локдаун.

Катя прогулялася по напрочуд порожньому місту в стильному і зручному аутфіті. Бронзова блискуча куртка-пуховик, зручні темно-сині кльоші і масивні білосніжні кросівки. Вона сховала очі за великими сонячними окулярами.

"Грузія приходить у себе після локдауну, відкриваються ресторани, магазини, але багато ще закрито і, що найсумніше, багато заклади закриті назавжди, в центрі багато порожніх приміщень. Не звично бачити порожні вулиці і найнезвичайніше - поспішати в готель до 21, як колись у дитинстві додому, щоб мама не сварила. Вперше в житті потрапляю в місто, де діє комендантська година, з 21 до 5 в Тбілісі заборонено виходити на вулицю", - розповіла про жорсткі правила в місті Катя.

Катя Осадча прилетіла в Тбілісі по роботі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Світ дуже змінився і нам потрібно вчитися по-новому подорожувати, дотримуватися нових правил і не забути здати ПЛР на третій день перебування", - нагадала вона.

Також ведуча в своє задоволення прогулялася по місту, попутно фіксуючи місця, що їй сподобалися, а також не упустила можливість уточнити, що прилетіла в Тбілісі з робочим візитом.