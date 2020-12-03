"Время и Стекло" дали прощальний концерт в Харкові: шанувальники групи прийшли без масок

"Время и Стекло" дають свої останні концерти у зв'язку з розпадом гурту, який проіснував 10 років. У рамках прощального туру популярний український колектив виступив у Харкові у середу, 2 грудня. На концерті зібралося багато шанувальників гурту, і далеко не всі були в захисних масках.

Відео виступу "Время и Стекло" у Харкові опублікував місцевий Telegram-канал "Харків.1654".

На відео також можна помітити, що ні про яку безпечну дистанцію мови не йде. Люди дуже близько стоять один до одного.

Варто зазначити, що спочатку концерт в Харкові було заплановано на 2 червня, але через карантин його перенесли на грудень.

Гурт "Время и Стекло" був утворений 2 грудня 2010 року. У березні 2020 року колектив оголосив про завершення свого існування. Наостанок Надя Дорофєєва та Позитив випустили кліп на пісню "Прощальний танець", який вони назвали саундтреком до гастрольного туру "Фінальні титри".

У відео артисти дають останню прес-конференцію, танцюють під новий трек, згадують фішки зі своїх кращих кліпів і плачуть під дощем разом з шанувальниками.

Нагадаємо, Надю Дорофєєву на "Танцях з зірками" звинуватили в плагіаті. Співачка розпочала сольну кар'єру і виступає під ім'ям DOROFEEVA, першим синглом стала композиція Gorit.

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