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Весь час соромилася: Надя Дорофєєва відверто розповіла про комплекси

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Неділя 31 жовтня 2021 09:54
Весь час соромилася: Надя Дорофєєва відверто розповіла про комплекси Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва знялася для листопадового випуску Vogue Україна в ефектних образах і навіть топлес, а також відверто розповіла про свої комплекси.

Артистка зізналася в інтерв'ю виданню, що коли була учасницею групи "Время и Стекло", постійно носила мішкуватий одяг, щоб приховати свою худорлявість.

Крім того, Надя довго соромилася своїх невеликих грудей.

"Я спеціально одягала щось об'ємне, щоб приховати субтильний верх. Я думала, що у виконавиці поп-музики повинні бути пишні груди. Весь час соромилася. Боже, це так безглуздо!" - розповіла 31-річна співачка.

Весь час соромилася: Надя Дорофєєва відверто розповіла про комплекси

Також Дорофєєва зазначила, що тільки в 28 років зрозуміла, що їй нічого соромитися і у неї гарний бюст. Зірка зазначила, що потрібно приймати себе будь-якою і їй подобаються сучасні тенденції в цьому напрямку.

"Мені подобається, як змінюється світ, подобається, коли дівчата діляться своїми історіями і пишуть про те, як важливо себе приймати. Хочеться сказати, що розтяжки - це нормально; комплексувати через свою худорлявість - нормально; соромитися високого зросту - нормально. Хочеться говорити про це. Соромишся своєї худорлявості? Не треба! Носи модні піджаки! Будь яскравою і не звертай уваги, що хтось подумає про тебе", - каже Надя.

Весь час соромилася: Надя Дорофєєва відверто розповіла про комплексиВесь час соромилася: Надя Дорофєєва відверто розповіла про комплексиНадя Дорофєєва розговорилася про комплекси (фото:vogue.ua)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам, що її стомлює і вибиває з колії.

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Надя Дорофеєва
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