Час назад: 56-річна Моніка Беллуччі захопила молодим зовнішнім виглядом

Моніка позує посеред залитого сонцем гірського пейзажу в сукні на тонких бретельках. Мальовничу літню картинку доповнюють томати, що лежать поруч на столі. Вона підпирає обличчя руками, дивлячись в камеру спокійним і загадковим поглядом.

Моніка Беллуччі в новій зйомці (фото: instagram.com/letiziacarnevale)

На обкладинці 56-річна Беллуччі виглядає неймовірно молодою: пружна шкіра, ніжний овал обличчя, бездоганні риси без будь-яких ознак часу. Здається, що вона знята ще в молоді роки. Проте Моніка поспішила вказати, що це абсолютно нова кавер-сторі, і журнал скоро надійде в продаж.

"Ти така красива", "Твоя краса - це щось", "дивовижна", "Ангел", "Вау, люблю тебе дуже сильно", "Малена", "Чиста любов", "Королева всього світу", - захоплюються шанувальники, згадуючи молоді роки Моніки і ролі тих часів.

Також Моніка Беллуччі дала велике інтерв'ю, подякувавши журналу на співпрацю.