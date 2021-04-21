Час назад: 56-річна Моніка Беллуччі захопила молодим зовнішнім виглядом
Моніка Беллуччі стала героїнею нового номера журналу Madame Figaro Paris. Актриса виглядає так приголомшливо молодо, що фанати не змогли стримати слів захоплення.
Фото з'явилися в блозі Моніки в мережі Instagram.
Моніка позує посеред залитого сонцем гірського пейзажу в сукні на тонких бретельках. Мальовничу літню картинку доповнюють томати, що лежать поруч на столі. Вона підпирає обличчя руками, дивлячись в камеру спокійним і загадковим поглядом.
Моніка Беллуччі в новій зйомці (фото: instagram.com/letiziacarnevale)
На обкладинці 56-річна Беллуччі виглядає неймовірно молодою: пружна шкіра, ніжний овал обличчя, бездоганні риси без будь-яких ознак часу. Здається, що вона знята ще в молоді роки. Проте Моніка поспішила вказати, що це абсолютно нова кавер-сторі, і журнал скоро надійде в продаж.
"Ти така красива", "Твоя краса - це щось", "дивовижна", "Ангел", "Вау, люблю тебе дуже сильно", "Малена", "Чиста любов", "Королева всього світу", - захоплюються шанувальники, згадуючи молоді роки Моніки і ролі тих часів.
Також Моніка Беллуччі дала велике інтерв'ю, подякувавши журналу на співпрацю.
Раніше Моніка Беллуччі попалася папараці, представивши в образі чаклунки посеред Риму.