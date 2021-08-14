Все, як ти хотів: Кароль зворушливо вшанувала пам'ять покійного чоловіка

Популярна українська співачка Тіна Кароль зворушливо вшанувала пам'ять покійного чоловіка Євгена Огіра в день його народження - 14 серпня продюсеру виповнився б 41 рік.

У розділі сторіс свого Instagram артистка виклала архівне спільне фото з чоловіком і присвятила йому трепетні слова.

На знімку Кароль з коротким кучерявим волоссям позує біля Огіра, спираючись йому на плече, а той з посмішкою дивиться в об'єктив.

Артистка доповнила пост зворушливим зверненням до Євгена.

"Я молодець, я знаю... Все, як ти хотів. З днем народження, Вічність", - підписала фото Кароль.

Тіна Кароль поділилася архівним кадром з покійним чоловіком Євгеном Огіром (фото: instagram.com/tina_karol)

Відзначимо, що кадр був зроблений в 2012 році, коли зоряна пара прикрасила обкладинку журналу.

Знімок був опублікований на фан-сторінці співачки і шанувальники також залишили теплі слова в пам'ять про Євгена.

Вона молодець, бо не впала, бо змогла. Зробила себе, красивою, розумною, сучасною, інтелектуальною, а саме головне, такою, як він хотів

Женя назавжди в серці Тіни, назавжди кращий чоловік і тато. Немає слів, як боляче. Як несправедливо. І час ні чорта не лікує. Женя, ми тебе пам'ятаємо і любимо

Ти розумниця...

Чіпає до сліз

Тіна стала іншою...

Відзначимо, Тіна Кароль і Євген Огір одружилися в 2008 році. А вже в листопаді того ж року співачка народила йому сина Веніаміна, який стає просто копією свого батька. На жаль, щастя артистки тривало всього лише 5 років. На початку 2012 року у її чоловіка діагностували рак шлунка, а 28 квітня 2013 Євген Огір помер.