ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Всім би таку дочку: Наталія Водянова зворушила мережу до сліз привітанням для улюбленої мами

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 19:33
Всім би таку дочку: Наталія Водянова зворушила мережу до сліз привітанням для улюбленої мами Наталя Водянова з мамою (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова обожнює робити теплі сімейні пости. Цього разу головною героїнею такої публікації в її блозі Instagram стала її мама - Лариса Громова. Днями жінка відзначила свій день народження, і знаменита донька приготувала їй незвичайний подарунок. І найголовніше - презент встиг "дістатися" до іменинниці вчасно.

Наталія опублікувала кілька фото, на яких мама читає вітальну листівку від Наталії. На шиї у неї красується вишукана золота підвіска. Жінка позує на тлі новорічної ялинки у себе на кухні і просто світиться від щастя.

Всім би таку дочку: Наталія Водянова зворушила мережу до сліз привітанням для улюбленої мамиВсім би таку дочку: Наталія Водянова зворушила мережу до сліз привітанням для улюбленої мамиМама Наталії щаслива (фото: instagram.com/natasupernova)

"З днем народження цю красуню. Я так рада, що моя листівка і подарунок дійшли до неї вчасно з Москви завдяки моїй сестрі по зброї @nakedheartfoundation @iskazka", - написала знаменита модель і філантроп.

У мережі піднялася ціла хвиля обговорень. Шанувальники зіркової сім'ї захоплюються, як добре виглядає мама Наталі. Втім, тепер зрозуміло, звідки бере витоки нев'януча краса самої Водянової. Також фанати висловили подяку мамі Наталі за те, що вона виховала таку гарну і добру доньку.

Нагадаємо, раніше Наталія відзначила 19-річчя старшого сина, також підготувавши йому ніжне послання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу мама Наталія Водянова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні