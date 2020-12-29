Всім би таку дочку: Наталія Водянова зворушила мережу до сліз привітанням для улюбленої мами

Наталя Водянова обожнює робити теплі сімейні пости. Цього разу головною героїнею такої публікації в її блозі Instagram стала її мама - Лариса Громова. Днями жінка відзначила свій день народження, і знаменита донька приготувала їй незвичайний подарунок. І найголовніше - презент встиг "дістатися" до іменинниці вчасно.

Наталія опублікувала кілька фото, на яких мама читає вітальну листівку від Наталії. На шиї у неї красується вишукана золота підвіска. Жінка позує на тлі новорічної ялинки у себе на кухні і просто світиться від щастя.

Мама Наталії щаслива (фото: instagram.com/natasupernova)

"З днем народження цю красуню. Я так рада, що моя листівка і подарунок дійшли до неї вчасно з Москви завдяки моїй сестрі по зброї @nakedheartfoundation @iskazka", - написала знаменита модель і філантроп.

У мережі піднялася ціла хвиля обговорень. Шанувальники зіркової сім'ї захоплюються, як добре виглядає мама Наталі. Втім, тепер зрозуміло, звідки бере витоки нев'януча краса самої Водянової. Також фанати висловили подяку мамі Наталі за те, що вона виховала таку гарну і добру доньку.

Нагадаємо, раніше Наталія відзначила 19-річчя старшого сина, також підготувавши йому ніжне послання.