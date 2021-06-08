Спливли фото зі зйомок нової "Холостячки": кавалери вже дивують Злату Огнєвіч

Другий сезон реаліті "Холостячка" вже стартував! Чарівна Злата Огнєвіч прийшла на проект у всеозброєнні - вона взяла до відома поради своєї попередниці Ксенії Мішиної і вже намітила стратегію, тактику і критерії , за якими обиратиме супутника. Так, Злата встигла познайомитися з претендентами на руку і серце і повідомила, що її сердечко вже встигло забитися частіше!

Злата зізналася, що дуже хвилювалася перед зустріччю з учасниками. У підсумку, перша вечірка перевершила всі очікування холостячки.

"Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на таємні кнопочки моєї душі. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною", - відкрила завісу таємниці вражена Злата.

Фото: прес-служба СТБ

До слова, перший же кавалер задав дуже високу планку і змусив співачку знемагати в передчутті, що ж її чекає далі і чим її підкорять наступні кандидати у супутники життя.

"Один з учасників навіть здійснити мою дитячу мрію. Так що я особисто переконалася, що на проекті «Холостячка» можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", - заінтригувала артистка.

Злата зізналася, що підкорити її серце можна романтикою і драйвом. Їй подобаються впевнені чоловіки, які не бояться своїх почуттів.