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Спливли фото зі зйомок нової "Холостячки": кавалери вже дивують Злату Огнєвіч

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Вівторок 08 червня 2021 16:11
Спливли фото зі зйомок нової "Холостячки": кавалери вже дивують Злату Огнєвіч Злата Огнєвіч (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Lite

Другий сезон реаліті "Холостячка" вже стартував! Чарівна Злата Огнєвіч прийшла на проект у всеозброєнні - вона взяла до відома поради своєї попередниці Ксенії Мішиної і вже намітила стратегію, тактику і критерії, за якими обиратиме супутника. Так, Злата встигла познайомитися з претендентами на руку і серце і повідомила, що її сердечко вже встигло забитися частіше!

Перші кадри з вечірки, присвяченої запуску другого сезону шоу "Холостячка", з'явилися на сайті СТБ

Злата зізналася, що дуже хвилювалася перед зустріччю з учасниками. У підсумку, перша вечірка перевершила всі очікування холостячки.

"Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на таємні кнопочки моєї душі. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною", - відкрила завісу таємниці вражена Злата.

Спливли фото зі зйомок нової &quot;Холостячки&quot;: кавалери вже дивують Злату Огнєвіч

Спливли фото зі зйомок нової &quot;Холостячки&quot;: кавалери вже дивують Злату Огнєвіч

Спливли фото зі зйомок нової &quot;Холостячки&quot;: кавалери вже дивують Злату Огнєвіч

Фото: прес-служба СТБ

До слова, перший же кавалер задав дуже високу планку і змусив співачку знемагати в передчутті, що ж її чекає далі і чим її підкорять наступні кандидати у супутники життя.

"Один з учасників навіть здійснити мою дитячу мрію. Так що я особисто переконалася, що на проекті «Холостячка» можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", - заінтригувала артистка.

Злата зізналася, що підкорити її серце можна романтикою і драйвом. Їй подобаються впевнені чоловіки, які не бояться своїх почуттів.

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч розкрила правду про себе і розсекретила власні грандіозні плани. Так, вона зізналася, що не проти нових відчуттів, експерементів і навіть екстриму. Співачка не може відмовити собі в порції смачної пасти і обожнює подорожі.

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