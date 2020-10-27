ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зустріла любов на карантині: 50-річна Ума Турман знайшла нового бойфренда

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 20:34
Зустріла любов на карантині: 50-річна Ума Турман знайшла нового бойфренда Ума Турман (фото: instagram.com/dior)
Автор: Lite

Зірка нарешті влаштувала особисте життя

Ума Турман належить до того типу жінок, про особисте життя яких практично нічого не відомо. Так, зі своїм колишнім коханим Арпадом Буссоном актриса була близько 7 років. У 2012-му на світ з'явилася їхня дочка, а через два роки пара вирішила розійтися. І якщо б не гучні судові розборки за право опіки над дівчинкою, то, можливо, ніхто б і не дізнався подробиць її життя з фінансистом.

Зустріла любов на карантині: 50-річна Ума Турман знайшла нового бойфрендаЗірка знову щаслива (фото: instagram.com/dior)

З тих пір про стосунки зірки не було відомо нічого. І ось - радісна новина. За інформацією західних ЗМІ, актриса зустріла нову любов. Новим обранцем улюблениці Тарантіно став 50-річний архітектор Пітер Саббет. З ним зірка "Вбити Білла" познайомилася на одному з пляжів Хемптона - там вона проводила карантин.

Як розповідають наближені до парі інсайдери, при першій зустрічі чоловік не відразу розгледів в Умі зірку світового масштабу, а тому попросив її доглянути за своїм псом. Це стало початком приємної розмови, а потім переросло в щось більше. Зараз, як запевняє джерело, Ума і Пітер по-справжньому закохані і навіть подумують купити будинок в Хемптоні.

Поки що ні Ума, ні Пітер не давали коментарів з приводу даної новини. Тому шанувальникам залишається тільки сподіватися, що диму без вогню не буває.

Нагадаємо, раніше Ума Турман висловила свою думку про секс-скандал в Голлівуді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актриса модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного