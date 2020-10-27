Зустріла любов на карантині: 50-річна Ума Турман знайшла нового бойфренда

Зірка нарешті влаштувала особисте життя

Ума Турман належить до того типу жінок, про особисте життя яких практично нічого не відомо. Так, зі своїм колишнім коханим Арпадом Буссоном актриса була близько 7 років. У 2012-му на світ з'явилася їхня дочка, а через два роки пара вирішила розійтися. І якщо б не гучні судові розборки за право опіки над дівчинкою, то, можливо, ніхто б і не дізнався подробиць її життя з фінансистом.

Зірка знову щаслива (фото: instagram.com/dior)

З тих пір про стосунки зірки не було відомо нічого. І ось - радісна новина. За інформацією західних ЗМІ, актриса зустріла нову любов. Новим обранцем улюблениці Тарантіно став 50-річний архітектор Пітер Саббет. З ним зірка "Вбити Білла" познайомилася на одному з пляжів Хемптона - там вона проводила карантин.

Як розповідають наближені до парі інсайдери, при першій зустрічі чоловік не відразу розгледів в Умі зірку світового масштабу, а тому попросив її доглянути за своїм псом. Це стало початком приємної розмови, а потім переросло в щось більше. Зараз, як запевняє джерело, Ума і Пітер по-справжньому закохані і навіть подумують купити будинок в Хемптоні.

Поки що ні Ума, ні Пітер не давали коментарів з приводу даної новини. Тому шанувальникам залишається тільки сподіватися, що диму без вогню не буває.

Нагадаємо, раніше Ума Турман висловила свою думку про секс-скандал в Голлівуді.