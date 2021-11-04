Вся в маму: 14-річна дочка Мілли Йовович підкорює світ моди рідкісною красою

Евер Гарбо до своїх 14 років вже побудувала успішну кар'єру. Дівчинка знімалася в декількох фільмах і працювала в якості моделі. А до дня народження доля піднесла їй особливий подарунок. Дівчинка, яка успадкувала красу матері, стала обличчям Miu Miu. Евер в якості героїні нової рекламної кампанії Miu Miu Nuit знялася у знаменитого на весь світ дуету фешн-фотографів - Мерта Аласа і Маркуса Пігготта.

Нова кампанія дівчини (фото: instagram.com/everanderson)

Дівчина на фото постала в сріблястій сукні, покритій блискітками. Доповнили образ комплект з назвою модного будинку: чокер, сережки і шпильки були кокетливо прикрашені буквами з камінням. Волосся дівчині зібрали в високий хвіст, а макіяж зробили нейтральний і практично непомітний.

Старша дочка Мілли дуже на неї схожа (фото: instagram.com/millajovovich)

У своєму блозі Мілла Йовович написала багато цікавих фактів про свою дочку:

"Евер виповнюється 14 років!!! Кожен рік був таким чарівним, це дійсно так. Ти завжди була доброю і люблячою. Вона завжди співчувала і захищала своїх друзів і сім'ю. Але цей рік був особливо захоплюючим. Вона раптово стала такою надійною в певному сенсі. Ні, в її кімнаті все ще безлад, і змусити її мити посуд майже неможливо, але вона також стала дівчиною, яка читає свій сценарій кожен день по дорозі на роботу і з роботи (без нагадування). Вона дівчина, яка грає на гітарі, щоб розслабитися і ковтає книги кожні кілька днів (ну, не так вже й багато з тих пір, як почалася школа, але, можливо, це через додаткові 3 години домашніх завдань, які вона робить?)",- розповідає щаслива мама.

Мілла і Евер (фото: instagram.com/millajovovich)

Також Мілла зізналася, що у Евер унікальне почуття гумору, але вона ніколи не жартує над оточуючими не по-доброму. А також росте слухняною:

"Вона та дівчина, яка розуміє, коли ми накладаємо обмеження на її телефон, і не говорить нам, що ненавидить нас (поки, я впевнена, що нам ще є чого чекати). Повинна сказати, що вона хороша дитина, і я так пишаюся нею, що у мене болить серце, коли я уявляю її обличчя. Я завжди говорила це раніше і повторю ще раз: для мене велика честь і привілей розділяти з тобою це життя. Для мене велика честь і привілей спостерігати, як ти ростеш, змінюєшся і стаєш тією людиною, якою хочеш бути. Дивитися, як ти втілюєш свої мрії в реальність", - доповнила актриса. І зізналася дівчинці в любові, яку не висловити словами.