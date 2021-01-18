Вся правда про почуття Мішиної та Эллерта, причини розлучення Кардашьян та інші скандали тижня

Новий тиждень - нові подробиці зоряних скандалів. Які інтриги, чвари і провокації підготували українські і світові знаменитості, читайте нижче.

Мішина та Эллерт: чи дійсно у пари любов?

Мішина та Эллерт як і раніше, хвилюють фанатів, хоча всі крапки над і в стосунках пари розставлені. Цього разу про роман актриси і її обранця висловився колишній учасник проекту "Холостячка" Андрій Рибак. За словами хлопця, він спостерігав щирі і непідробні почуття між ними. Не так давно він навіть зустрівся з парою без якої-небудь напруги. Компанія мило провела час за переглядом серії "Холостячки". При цьому Ксенія і Эллерт буквально не відходили один від одного. Вони весь час обнімалися, трималися за ручку і цілувалися, ділиться радіоведучий. Схожу думку висловив і інший учасник шоу, Євген Ковтуненко. "...Коли я ближче їх пізнав Ксенію, я розумів, що Эллерт, швидше за все, переможе. Вони знаходяться на одному рівні, на одній вайбі...", - розповів він.

Мішина закохана по-справжньому (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Будинок Олі Полякової обговорюють в мережі

Оля Полякова знову стала головною героїнею світських пліток. Тепер - через свій розкішний будинок під Києвом. Раніше вона сама продемонструвала, як "розширила свої володіння". А тепер в мережу потрапив вигляд будинку з висоти пташиного польоту. Особняк знаходиться під Києвом, в елітному селищі. Журналісти з'ясували, що будинок Полякової знаходиться в дуже мальовничому місці: з одного боку густий ліс, з іншого - Дніпро. Сам будинок-зруб знаходиться на півострові і має власний вихід до води з причалом для яхт і катерів. Також на території є відкритий басейн. До речі, будинок був побудований вже давно, але тільки в 2020-м у артистки нарешті з'явився час довести його розуму.

Оля Полякова присвятила 2020-й облаштування гніздечка (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стали відомі причини розлучення Кім Кардашян і Каньє Уеста

Розлучення Кім Кардашян і Каньє Уеста стало громом серед ясного неба – аж надто ідеальним було життя пари, яке вони широко транслювали в мережі. Тепер же поступово вимальовується інша реальність. Як виявилося, пара вже довгий час не могла мирно існувати, весь час зриваючись на сварки і скандали. В результаті зірки навіть прийняли рішення жити окремо, щоб не травмувати психіку дітей. Які, до речі, не в курсі, що мама і тато розлучаються. Одне з джерел стверджує, що Кім довгий час намагалася приховати від громадськості серйозність їхніх проблем. А сама працювала з адвокатами над складанням мирної угоди. Також в мережі обговорюється версія невірності Каньє. Нібито він мав зв'язок з блогером і відкритим геєм Джеффрі Старому. Правда, пізніше ці чутки назвали вигадками і спекуляцією.

Кім в центрі уваги знову (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян скопіювала чужий стиль.