Викинь свій старий халат: Наталя Могилевська показала, в чому ходить вдома

Наталя Могилевська поділилася атмосферним домашнім знімком - співачка показала, в чому любить ходити вдома, а заодно і дала українкам корисну пораду.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, зробленим на кухні.

Наталя позувала з розпущеним волоссям і чашкою в руках. При цьому на зірці - затишний велюровий домашній костюм ніжно-рожевого кольору, що складається з вільних штанів і кофти з поясом.

Наталя Могилевська зачарувала затишним домашнім вбранням (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка закликала дівчат викинути старі халати і ходити вдома в гарному одязі, адже це впливає на самооцінку.

"Закликаю тебе! Викинь свій старий халат. Знаєте золоте правило кожної дівчини? Красиво виглядати потрібно скрізь! Одні доношують вдома старі спортивки, інші зловживають халатами, а ці всі речі вбивають нашу самооцінку", - написала Могилевська.

Виконавиця додала, що їй дуже подобається її вбрання, адже воно і зручне і красиве.



"Для будинку я завжди вибираю комфортні, але...красиві речі, тому мій новий домашній костюм став прекрасним подарунком до Нового року. Такий теплий і затишний, що навіть не хочеться його знімати. Добре підкреслює фігуру і радує око", - зізналася зірка.

Підписники почали захоплюватися зовнішнім виглядом Наталії, хоча деяких і збентежило її не зовсім домашнє взуття.