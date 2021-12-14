ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Викинь свій старий халат: Наталя Могилевська показала, в чому ходить вдома

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 12:33
Викинь свій старий халат: Наталя Могилевська показала, в чому ходить вдома Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Наталя Могилевська поділилася атмосферним домашнім знімком - співачка показала, в чому любить ходити вдома, а заодно і дала українкам корисну пораду.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, зробленим на кухні.

Наталя позувала з розпущеним волоссям і чашкою в руках. При цьому на зірці - затишний велюровий домашній костюм ніжно-рожевого кольору, що складається з вільних штанів і кофти з поясом.

Викинь свій старий халат: Наталя Могилевська показала, в чому ходить вдома

Наталя Могилевська зачарувала затишним домашнім вбранням (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка закликала дівчат викинути старі халати і ходити вдома в гарному одязі, адже це впливає на самооцінку.

"Закликаю тебе! Викинь свій старий халат. Знаєте золоте правило кожної дівчини? Красиво виглядати потрібно скрізь! Одні доношують вдома старі спортивки, інші зловживають халатами, а ці всі речі вбивають нашу самооцінку", - написала Могилевська.

Виконавиця додала, що їй дуже подобається її вбрання, адже воно і зручне і красиве.

"Для будинку я завжди вибираю комфортні, але...красиві речі, тому мій новий домашній костюм став прекрасним подарунком до Нового року. Такий теплий і затишний, що навіть не хочеться його знімати. Добре підкреслює фігуру і радує око", - зізналася зірка.

Підписники почали захоплюватися зовнішнім виглядом Наталії, хоча деяких і збентежило її не зовсім домашнє взуття.

  • Ну да. За наші зарплати тільки й купувати такі костюми
  • У домашньому костюмі і на підборах
  • Чудова як завжди!
  • Красиво! Слів немає! Ну, а на ногах що? Якось зовсім не по-домашньому…
  • Костюмчик супер, а Наталі в такому вбранні, незвично, а красиво, класно, молодець, йде будь-який наряд
  • Халат викинула, красивий костюм придбала! Але човники вдома?!!!
  • Наталі, кого чекаєш вдома в піжамці?
  • Наталя, ви прекрасна
  • Яка ви стройняшка. Дуже вам йде
  • Неймовірно красива
  • Ви просто супер! Вам дуже личить

Раніше схудла Наталія Могилевська приголомшила шикарним образом на червоній доріжці.

Читайте LITE в Google News
Наталя Могилевська
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання