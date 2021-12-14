Викинь свій старий халат: Наталя Могилевська показала, в чому ходить вдома
Наталя Могилевська поділилася атмосферним домашнім знімком - співачка показала, в чому любить ходити вдома, а заодно і дала українкам корисну пораду.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, зробленим на кухні.
Наталя позувала з розпущеним волоссям і чашкою в руках. При цьому на зірці - затишний велюровий домашній костюм ніжно-рожевого кольору, що складається з вільних штанів і кофти з поясом.
Наталя Могилевська зачарувала затишним домашнім вбранням (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Співачка закликала дівчат викинути старі халати і ходити вдома в гарному одязі, адже це впливає на самооцінку.
"Закликаю тебе! Викинь свій старий халат. Знаєте золоте правило кожної дівчини? Красиво виглядати потрібно скрізь! Одні доношують вдома старі спортивки, інші зловживають халатами, а ці всі речі вбивають нашу самооцінку", - написала Могилевська.
Виконавиця додала, що їй дуже подобається її вбрання, адже воно і зручне і красиве.
"Для будинку я завжди вибираю комфортні, але...красиві речі, тому мій новий домашній костюм став прекрасним подарунком до Нового року. Такий теплий і затишний, що навіть не хочеться його знімати. Добре підкреслює фігуру і радує око", - зізналася зірка.
Підписники почали захоплюватися зовнішнім виглядом Наталії, хоча деяких і збентежило її не зовсім домашнє взуття.
- Ну да. За наші зарплати тільки й купувати такі костюми
- У домашньому костюмі і на підборах
- Чудова як завжди!
- Красиво! Слів немає! Ну, а на ногах що? Якось зовсім не по-домашньому…
- Костюмчик супер, а Наталі в такому вбранні, незвично, а красиво, класно, молодець, йде будь-який наряд
- Халат викинула, красивий костюм придбала! Але човники вдома?!!!
- Наталі, кого чекаєш вдома в піжамці?
- Наталя, ви прекрасна
- Яка ви стройняшка. Дуже вам йде
- Неймовірно красива
- Ви просто супер! Вам дуже личить
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